COVID-19 : des séances de vaccinations sans rendez-vous à Timmins

La première séance sans rendez-vous aura lieu le vendredi 21 mai à l’épicerie Food Basics, sur le chemin Brunette

La seconde se déroulera le lendemain au Centre d'amitié autochtone de Timmins, sur l’avenue Kirby.

Plusieurs rendez-vous sont également disponibles lors de la fin de semaine pour ce que le BSPBureau de Santé Porcupine appelle un blitz de vaccination à Timmins.

Cette annonce survient au lendemain de la déclaration de l’état d’urgence par la Ville de Timmins en raison de la hausse de cas depuis quelques semaines.

Toutes les séances sont ouvertes aux personnes de 12 ans et plus, pour une première dose.

L’infirmière en santé publique Chantal Riopel a indiqué lors d’un point de presse que des séances de vaccination sans rendez-vous ont déjà eu lieu pour les sans-abri du refuge Living Space.

Une éclosion a été déclarée au refuge Living Space le 27 avril. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Selon les plus récentes données, près du deux tiers des adultes de la circonscription sanitaire de Porcupine ont reçu au moins une dose de vaccins.

À l’échelle du Nord de l’Ontario, c’est environ 53 % des adultes qui sont au moins partiellement vaccinés.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bureau de santé Porcupine a par ailleurs annoncé 2 nouveaux cas mardi en début d’après-midi, ainsi que 38 guérisons.

Le nombre de cas actifs reste encore beaucoup plus élevé que dans les autres districts sanitaires du Nord de l’Ontario.

Cas actifs par communauté dans le district sanitaire de Porcupine : 21 cas actifs dans la région de Cochrane, Matheson, Iroquois Falls, Smooth Rock Falls

187 cas actifs dans la région de Timmins

1 cas actif dans la région de Kapuskasing, Opasatika, Val Rita-Harty, Moonbeam, Fauquier-Strickland

9 cas actifs dans la région de la baie James et la baie d'Hudson

0 cas actif dans la région de Hearst, Hornepayne Source : Bureau de santé Porcupine

Le BSP fait aussi régulièrement une deuxième annonce en soirée, et le bilan quotidien pourrait s'alourdir.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ailleurs dans le Nord, le Bureau de santé du district de Thunder Bay a signalé un nouveau cas mardi avant-midi, mais a aussi retiré de son bilan 2 cas annoncés récemment.

Le BSDTBBureau de santé du district de Thunder Bay déplore un 63e décès dû à la COVID-19 sur son territoire, un premier depuis le 22 avril.

Le district compte 25 cas actifs en date de mardi, le plus faible nombre depuis des mois.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Plus à l’ouest, le nombre de cas actifs reste stable dans les districts de Kenora et de Rainy River, car le Bureau de santé du Nord-Ouest a recensé 6 cas et autant de guérisons.

Au moment de la publication, les autres bureaux de santé du Nord n’avaient pas encore fait leur mise à jour quotidienne.

Lundi, il y avait eu 18 nouvelles infections au total dans le Nord de l’Ontario, le plus faible nombre depuis le 9 février en excluant les fins de semaine, pendant lesquelles certains bureaux de santé publique ne font pas de mises à jour.