Une athlète réginoise se rapproche de son rêve olympique

Membre de l’équipe nationale depuis les huit dernières années, Quinn Dornstauder fait maintenant partie des joueuses finalistes pour intégrer le groupe qui jouera aux prochains Jeux olympiques.

Je vis à Regina depuis que j’ai cinq ans donc je me considère absolument comme une fière Réginoise. Une citation de :Quinn Dornstauder, Athlète

La jeune athlète a pu pratiquer son sport aux quatre coins du monde. Elle a notamment joué dans la Division 1 de la NCAA aux États-Unis avec l’équipe des Arizona State University Sun Devils, avant de mettre les pieds en Espagne, où elle a joué au cours des quatre dernières saisons dans l’équipe AE Sedis Basquet.

S’entraîner en temps de pandémie

Comme bien d’autres athlètes, Quinn Dornstauder a dû redoubler d’efforts et de créativité pour continuer son entraînement en pleine pandémie de COVID-19.

C’était vraiment dur de trouver un endroit où s'entraîner, mais j’ai eu la chance de pouvoir accéder à quelques centres sportifs. Mon entraînement se compose généralement de lever de poids, de cardio et de basket bien entendu.

Elle raconte que sa dernière saison, en Europe, s'est quand même déroulée d’une bonne manière, même si c’était dans des circonstances différentes que dans les années précédentes.

La jeune femme s’appète à rejoindre le reste des joueuses de l’équipe nationale en fin de semaine à Edmonton. Elle fait partie de la vingtaine d'athlètes présélectionnées à participer au camp d'entraînement. La sélection finale des athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo se fera par la suite.

Il y a beaucoup de talent parmi l’équipe et c’est un niveau très compétitif, mais j’ai hâte de m'y rendre. L’été dernier nous n’avions pas pu faire ce camp donc cela fera plus d’un an que l’équipe ne s’était pas retrouvée , explique l'athlète avec enthousiasme.

Ses racines à Regina

Ancienne élève de l’École Dr Martin LeBoldus de Regina, Quinn Dorstauder a commencé à jouer au basket dans la capitale provinciale. Une grande partie de sa scolarité s’est notamment déroulée au sein du programme d’immersion en français, une langue qu'elle a apprise lorsqu’elle était plus jeune.

Il y a beaucoup de joueurs talentueux à Regina et je pense que la ville est sous-estimée la plupart du temps, mais il y a réellement beaucoup de personnes et de joueurs ici qui m’ont aidée à améliorer ma technique.

L'athlète se voit jouer au niveau professionnel encore quelques années et espère avoir l’opportunité de participer aux prochains Jeux olympiques, après ceux de Tokyo.

Pour le moment, elle prend le temps de se reposer et de profiter des siens dans la ville qui l’a vu grandir.