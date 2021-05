Patrick Lagacé animera une nouvelle émission à Télé-Québec

Télé-Québec a confié à Patrick Lagacé le mandat d’animer la nouvelle émission d’affaires publiques produite par Marie-France Bazzo. L’émission, qui n’a pas encore de nom, mettra les faits de l’avant et non l’opinion, précise-t-on dans le communiqué.

Le but sera de favoriser la discussion et d'amener les gens à réfléchir.

Depuis un an et demi, notre vie est bouleversée à plusieurs niveaux. Notre manière d’envisager nos rapports sociaux, l’économie, le travail, la pratique de sports, l’école, bref, notre quotidien. Par exemple, au sujet du télétravail, au lieu d’"opinionner" sur le sujet, on se demandera comment cette nouvelle façon de travailler transformera la société et le travail en soi , affirme-t-on.

Patrick Lagacé ajoutera ce nouveau mandat à ses autres responsabilités professionnelles, lui qui est aussi à la barre de Deux hommes en or, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, ainsi que du Québec maintenant, l’émission de l’après-midi du 98,5 FM.

Le chroniqueur de La Presse animera aussi La traque, une série documentaire qui racontera la chasse policière menant à la capture d’un homme qui, à la fin des années 2000, a commis 13 violations de domicile et 1 meurtre. Cette série prendra l’affiche sur ICI Télé au cours de la saison 2021-2022.