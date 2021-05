Élargissement de la vaccination dans Windsor-Essex à certains résidents dès l'âge de12 ans

La vaccination contre la COVID-19 est désormais offerte aux travailleurs essentiels de 16 ans et plus et aux jeunes de 12 ans et plus atteints de maladies graves dans la région de Windsor-Essex

Le bureau de santé publique régional en a fait l'annonce mardi matin.

Depuis 9 h 30, les résidents qui ont 16 ans cette année et qui travaillent dans des secteurs jugés essentiels comme celui de l'alimentation, de la restauration et du transport peuvent prendre rendez-vous sur le site dédié de l'agence sanitaire, WEVax.ca  (Nouvelle fenêtre) .

À cette catégorie de personnes s'ajoutent les adolescents de 12 ans et plus qui présentent des problèmes de santé comme le diabète et les maladies rénales. Pour obtenir la liste complète des maladies concernées, consultez le site du bureau de santé.

Cet élargissement de l'admissibilité à la vaccination survient alors que la province - et le bureau de santé de Windsor-Essex - a ouvert l'immunisation contre la COVID-19 à tous les résidents âgés de 18 ans et plus mardi matin.

Le médecin hygiéniste de Windsor-Essex a dit espérer que l'offre de vaccin aux populations plus jeunes contribuera à faire baisser la propagation du virus dans la communauté.

Notre couverture vaccinale augmente, mais nous devons atteindre un niveau où la transmission actuelle est arrêtée , a indiqué le Dr Wajid Ahmed en point de presse mardi.

Chiffres du jour 16 nouveaux cas

335 cas actifs, dont 185 liés à des variants

21 hospitalisations, dont une personne en soins intensifs

9 éclosions, dont 8 sur des lieux de travail

À 205 356 résidents ont reçu au moins une première dose de vaccin

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Les personnes de 12 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner dans Sarnia-Lambton. Le bureau de santé publique régionale a ouvert l'immunisation aux adolescents à l'aréna de Point Edward.

Les autorités sanitaires locales ont par ailleurs rapporté un nouveau cas de COVID-19 et un décès supplémentaire. Au total, 73 cas sont toujours actifs sur le territoire.

Dans Chatham-Kent, six nouvelles infections ont été signalées mardi. 35 cas actifs dans la région.