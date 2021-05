Les policiers de Sherbrooke dénoncent un climat de travail « malsain »

L'Association des policiers de Sherbrooke dénonce un climat de travail « malsain » et des négociations qui piétinent depuis plus d'un an et demi pour le renouvellement de leur convention collective.

Pour se faire entendre, près d’une centaine de policiers se sont mis en rang, silencieusement, devant les locaux du Service de police de Sherbrooke ( SPSService de police de Sherbrooke ), mardi matin. Une allocution a été prononcée par Éric Beaudoin, président de l'Association des policiers de Sherbrooke.

C’est un cri du cœur qu’on lance , explique d’emblée Éric Beaudoin au micro de Par ici l’info, mardi. L’état du climat de travail au sein du service est désastreux, la santé mentale des troupes n’est pas à son meilleur, les relations de travail [sont] tendues , dénonce-t-il.

On a une convention collective échue depuis 15 mois. Ça ne va pas bien. Une citation de :Éric Beaudoin, président de l'Association des policiers de Sherbrooke

Des pancartes ont été posées pour dénoncer la situation actuelle. Sur ces dernières, on pouvait lire, entre autres, Embauche : pendant que la concurrence innove, le SPS régresse ou encore Le SPS employeur de choix barré de rouge. Des pancartes qui ont été posées pour exprimer le malaise qui subsiste au SPSService de police de Sherbrooke , selon Éric Beaudoin.

Des policiers se sont rassemblés ce mardi devant le Service de police de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / John Naïs

Manque d’écoute de la direction

Selon M. Beaudoin, les discussions sont au point mort. Il regrette également que la direction ne prenne pas le temps d’écouter ce que les policiers ont à dire par rapport au climat de travail qui règne au sein du SPSService de police de Sherbrooke .

Le directeur a fait une sortie publique le 11 mai pour dire que la santé mentale des policiers était très importante pour lui et la haute direction. Le jeudi ensuite, le 14 mai [...], la haute direction est venue arracher des [affiches] qui contenaient des textes des policiers qui décrivaient la situation. Des gens qui exprimaient leurs états d’âme et leur ressenti par rapport à la situation actuelle , dénonce-t-il.

C’est beau de l’extérieur. On a une belle bâtisse neuve. Mais à l’intérieur, ça ne va pas bien. [...] On n’est pas dans la communication. On est toujours dans l’imposition. Une citation de :Éric Beaudoin, président de l'Association des policiers de Sherbrooke

L’Association dit avoir contacté les élus pour leur faire part de la situation. Leur demande serait restée sans réponse, selon M. Beaudoin. Questionné à ce sujet, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, dit avoir mis des gens en place pour aller à la négociation . Maintenant, ça va aller en arbitrage. On va laisser les gens travailler sur ce dossier. Je suis persuadé qu’on arrivera à une entente sous peu , assure-t-il.