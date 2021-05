Major Drilling achète une entreprise australienne pour 75 M$

Il s’agit de McKay Drilling PTY, qui est établie à Perth.

Le président et chef de la direction de Major Drilling, Denis Larocque, donne un aperçu de l'importance de cette acquisition pour son entreprise.

On avait aussi fait une acquisition à Rouyn en 2011 pour 80 millions. C’est la deuxième plus grosse acquisition dans l’histoire de la compagnie , souligne Denis Larocque au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le PDG de l'entreprise de forage minier Major Drilling, Denis Larocque. Photo : Radio-Canada

Les services des deux entreprises sont complémentaires et Major Drilling espère se positionner sur un marché en pleine expansion.

On offre, je dirais, plusieurs niveaux de services et ils sont dans le niveau comme le plus élevé, le plus spécialisé dans les services qu’on offre. Puis, elle est située dans l’Australie de l’Ouest où présentement il y a un boom minier incroyable. C’est une compagnie qui est très bien établie. Elle a été fondée en 1990, 200 employés, puis on est très content de pouvoir faire cette acquisition , explique Denis Larocque.

Les marchés ont bien réagi à l’annonce de l’acquisition, selon M. Larocque. Il souligne que le cours des actions de Major Drilling a augmenté de 10 %, lundi.

Le siège social de Major Drilling est situé à Moncton. Elle se présente comme l’une des plus grandes entreprises de forage au monde qui dessert principalement l’industrie minière. Elle exerce ses activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique.

Major Drilling International effectue des forages de prospection minière sur les cinq continents (archives). Photo : Radio-Canada

Major Drilling compte maintenant 3200 employés dans le monde, dont 45 à Moncton, et plus de 600 machines de forage en activité dans une vingtaine de pays, précise Denis Larocque.