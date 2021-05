Faire ses cours à l'extérieur de l'école dans l'espoir de retrouver la salle de classe

Les élèves ont fait des tests mardi pour s'assurer que la connexion internet serait suffisante pour leur permettre de suivre leurs cours. Connexion, distanciation sécuritaire... tout a été prévu pour que la mobilisation se déroule rondement.

C'est dur pour plusieurs de rester en ligne toute la journée, de faire la révision en ligne devant un ordinateur, soutient Célia Auger, élève de cinquième secondaire. Plusieurs jouent leur diplôme en ce moment!

Personnellement, j'ai vu plusieurs changements dans mes notes avec l'école en ligne, ajoute Alizée Jutras. C'est difficile de se concentrer [...] C'est important pour moi de finir avec de bonnes notes et finir mon diplôme en beauté.

L'école en ligne entraîne beaucoup de stress pour ces deux élèves, soutiennent-elles, et elles ne demandent qu'à terminer leur dernière année secondaire dans leur salle de classe.

Nous sommes capables de bien faire cela à l'école avec les mesures sanitaires. Cela démontre que c'est important pour nous l'éducation. Une citation de :Alizée Jutras

La direction agréablement surprise

Bien qu'elle dit soutenir les mesures sanitaires, la directrice de l'École Mitchell-Montcalm, Pascale Bilodeau, n'a pas voulu s'interposer dans le mouvement étudiant. Elle affirme que cette manifestation est une agréable surprise , et qu'elle est heureuse de voir ses élèves rebondir d'une façon positive et d'affirmer leur désir d'être en classe.

Ils ont trouvé une façon de nous dire qu'ils ont envie d'être à l'école, d'une façon on ne peut plus sérieuse.

Ils veulent être à l'école. Ils veulent terminer leur année scolaire [...] les jeunes respectent les règles, c'est important, ils ont comprend l'importance de résoudre cette crise-là. Mais ils nous disent que l'école, c'est aussi important. Une citation de :Pascale Bilodeau, directrice de l'École Mitchell-Montcalm

La situation en Estrie est toutefois encourageante. Depuis qu'elle est passée en zone rouge, la région enregistre une moyenne de 46 nouveaux cas par jour, alors que la limite, pour passer du palier rouge à l'orange, se situe à 50 cas quotidiens.

Avec le plan de déconfinement qui doit être annoncé mardi soir, Pascale Bilodeau espère que le souhait de ces étudiants pourra se réaliser.