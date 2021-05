549 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès de plus au Québec

La santé publique fait également état dans son bilan quotidien de 9 nouveaux décès, ce qui porte à 11 050 le nombre total de vies perdues en raison de la pandémie depuis février 2020.

Un décès non attribuable à la COVID-19 a été retiré du bilan total des décès.

Parmi les décès recensés, 4 sont survenus au cours des dernières 24 heures et 5 sont survenus entre le 11 et le 16 mai.

Les hospitalisations sous la barre des 500

Le nombre des hospitalisations a, quant à lui, diminué de 17 par rapport aux données de la veille, pour un total de 484 patients alités en raison de la COVID-19. Parmi ceux-ci, 118 sont traités aux soins intensifs, soit 2 personnes de plus que la veille.

Il y a une semaine, on dénombrait 530 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une diminution nette de 46 hospitalisations sur sept jours.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 22 915 prélèvements ont été effectués le 16 mai.

Où en est la vaccination?

Au cours des dernières 24 heures, 70 122 doses de vaccin ont été administrées au Québec. La santé publique a aussi ajouté au bilan 2426 doses inoculées avant le 17 mai, ce qui porte le total à 4 469 055 doses injectées depuis le début de la campagne de vaccination.

Jusqu’à maintenant, 4 993 429 doses ont été livrées au Québec et plus de 49 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 3 % ont reçu leur deuxième dose.

Québec doit recevoir 917 280 doses de Pfizer cette semaine, 415 350 doses ont été livrées dans les régions hier et 43 290 doses sont attendues aujourd’hui. Par ailleurs, 233 960 doses de Moderna et 148 100 doses d’AstraZeneca sont aussi attendues cette semaine.

Progression des variants

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 90,1 % des échantillons positifs criblés ces sept derniers jours étaient des variants, majoritairement le variant dit britannique.

Les éclosions

Selon les données de la santé publique, on compte 909 éclosions de COVID-19 actives dans la province. La majorité se trouve dans ces secteurs:

481 dans des milieux de travail;

215 dans les écoles;

88 en milieu de vie et de soins;

72 dans les garderies.

Les foyers de contagion

La région actuellement la plus active en termes de contagion au Québec est le Bas-Saint-Laurent, avec un taux de cas actifs de 179,9 par tranche de 100 000 habitants.

Viennent ensuite Chaudière-Appalaches et Laval avec des taux respectifs de 146,1 et 109,3 cas pour 100 000 habitants. Montréal et l’Estrie suivent avec des taux de 107,9 et 88,6 pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit à 78,1 cas pour 100 000 habitants.