Alimentation locale : les plantes de bord de mer sont-elles trop cueillies?

Manger local, c’est bien, mais encore faut-il le faire de manière responsable. Un comité mis en place par le Conseil du Saint-Laurent considère que la cueillette de plantes comestibles de bord de mer, de plus en plus populaire, exerce une pression sur un milieu déjà fragilisé par l'érosion côtière et la présence de plantes exotiques envahissantes.