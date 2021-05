Le Canadien Arjan Bhullar, premier champion d'AMM d'ascendance indienne

En décrochant le titre de champion du monde des poids lourds de la ligue d'arts martiaux mixtes One Champion, le Canadien Arjan Singh Bhullar est devenu le premier combattant d’ascendance indienne à remporter ces honneurs.

Sa victoire par élimination technique au deuxième tour contre le champion du monde Brandon Vera est le résultat de toute une vie de travail , se réjouit l’homme de 34 ans qui vit toujours à Richmond, dans le Grand Vancouver, où il est né.

Je me sens formidable. Je me sens très chanceux, béni et excité pour ce qui va suivre .

Arjan Bhullar est fier de ses origines indiennes. Photo : Radio-Canada / Jon Hernandez

Un lutteur dès un jeune âge

Arjan Singh Bhullar a grandi dans l’univers de la lutte et a représenté le Canada aux Jeux Pan Am et aux Olympiques. Son père s’est lancé dans le sport après avoir immigré au Canada.

Quand il est arrivé ici, mon père ne connaissait pas la langue, ma famille n'avait pas grand-chose dans ses poches, mais on connaissait la lutte.

Arjan Bhullar dit souvent qu'il luttait déjà alors qu'il portait encore des couches.

Ce titre n'est pas venu par chance. Il a été construit brique par brique, un jour à la fois. Une citation de :Arjan Bhullar

Adam Ryan entraîne Arjam Bhullar dans les arts martiaux mixtes depuis 7 ans. Il a toujours su qu’Arjan Bhullar avait les compétences nécessaires pour réussir. Je savais qu'il arrivait avec une base formidable .

En raison de la pandémie, l'entraîneur n’a pas été en mesure de se rendre à Singapour pour voir son protégé combattre. Ç'a a été une décision difficile. J'aurais aimé y être , admet-il.

« Un héros est quelqu'un d'altruiste. Dans 11 jours, je vais vaincre le côté obscur et enfin me débarrasser du Darth Vader qui règne depuis 6 ans sur la division des poids lourds! » a écrit Arjan Bhullar dans une publication avant son combat du 15 mai contre Brandon Vera. Photo : Instagram/@theonearjansinghbhullar

Un modèle international

Arjan Bhullar, qui se dit fier Canadien, est tout aussi fier de ses racines indiennes. À chaque étape, j'ai représenté ma culture et mes racines . Il rêve de se rendre en Inde pour pouvoir partager sa victoire avec les habitants du village d’où vient sa famille.

La pandémie retarde toutefois ses plans de voyage, mais le champion espère pouvoir se servir de sa notoriété pour aider la crise sanitaire que vit l'Inde en raison de l'éclosion massive du variant B.1.617.

L'animateur de radio Sportsnet Randip Janda suit la carrière du champion depuis 15 ans. Arjan Bhullar n’est rien de moins qu'un modèle international et une légende locale, selon lui. Quand il entreprend quelque chose, il n'y a pas de demi-mesures.

Sa victoire représente un moment spécial, dit-il. C'est la première fois qu'un combattant d'origine punjabi, d'origine sud-asiatique, remporte un titre en AMM.

Il admire aussi son authenticité. Il est ce même gars que vous voyez dans le ring, que vous entendez faire des remarques d'après-match, le gars que vous écoutez à la radio ou que vous voyez dans la communauté. C'est lui.

Avec les informations de Courtney Dickson