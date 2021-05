Kyle Lowry : « Je veux gagner d'autres championnats »

Le vétéran des Raptors de Toronto, Kyle Lowry, ne sait pas s'il sera de retour pour une dixième saison avec l'équipe de la Ville Reine.

L'athlète de 34 ans a répondu sans détour aux questions des journalistes mardi matin, la plupart portant sur son avenir avec l'organisation puisqu'il deviendra joueur autonome cet été.

Pour être honnête avec vous, ma famille constituera un facteur important dans ma décision. L'argent et la durée du contrat sont aussi importants, soyons réalistes [...] J'ai encore beaucoup à donner. J'ai encore beaucoup de basketball en moi , a dit Lowry.

J'ai beaucoup plus de contrôle sur ma décision. On verra ce qui arrivera. J'ai toujours été chez moi à Toronto. Si ça marche, ça marche. Sinon, je verrai ce qui est le mieux pour ma famille. Une citation de :Kyle Lowry

Kyle Lowry a reconnu que la saison 2020-2021 a été très difficile. Photo : Reuters / Raj Mehta

Le natif de Philadelphie peut se prévaloir de l'autonomie complète pour la troisième fois depuis qu'il s'est joint aux Raptors en 2012. En 2014 et 2017, il avait choisi de prolonger son aventure à Toronto avec des contrats de quatre et trois ans respectivement.

Cette fois, l'histoire pourrait être différente.

Kyle Lowry a conclu ce qu'il estime avoir été une très difficile neuvième campagne avec les Raptors, dimanche. Minée par la COVID-19, l'équipe torontoise a conclu la saison avec son pire dossier depuis 2013, loin des sommets que ses coéquipiers et lui ont connus en remportant le titre de la NBA en 2019.

Beaucoup de choses entreront en ligne de compte cet été. Le travail inachevé de cette saison en est une, mais on verra ce qui se produit , a indiqué Lowry, n'excluant donc pas un retour avec les Raptors. Je veux gagner d'autres championnats.

Je pense que l'équipe et l'organisation sont encore au niveau pour gagner un championnat. Il manque quelques pièces ici et là, mais avec le leadership, le personnel d'entraîneurs et les joueurs que l'équipe a, elle n'est pas loin (du but). Une citation de :Kyle Lowry

Après avoir entamé sa carrière avec les Grizzlies de Memphis, puis joué quatre saisons avec les Rockets de Houston, Kyle Lowry est devenu le visage des Raptors à compter de 2012. Il a pris part six fois au match des étoiles de la NBA, chaque fois en tant que membre de l'équipe torontoise. Il a inscrit plus de 10 500 points avec Toronto et détient notamment le record de mentions d'aide chez les Raptors avec 4 277.

Un destin lié à celui de Masai Ujiri?

Le président des Raptors, Masai Ujiri, sur le terrain avec Kyle Lowry, après la victoire des Raptors en finale de la NBA en 2019. Photo : Associated Press / Tony Avelar

Kyle Lowry n'est pas le seul membre important des Raptors qui pourrait quitter l'organisation cet été. Le contrat du président Masai Ujiri arrive aussi à échéance.

Embauché à l'été 2013, Ujiri s'est amené avec les Raptors un an après que l'équipe eut fait l'acquisition de Lowry, mais il a joué un rôle prépondérant dans le bonheur de son meneur à Toronto.

Je le lui ai déjà dit. Une des plus raisons pour laquelle je suis encore ici, c'est grâce à lui. Il est l'une des raisons pour laquelle j'ai resigné à Toronto deux fois. Il a joué un grand rôle dans qui je suis et pourquoi nous en sommes ici alors oui, sa décision va avoir un impact , a reconnu Kyle Lowry.

Je veux qu'il obtienne ce qui lui revient. C'est le meilleur , a-t-il ajouté.

Masai Ujiri rencontrera les journalistes à son tour mercredi pour faire le bilan de la saison 2020-2021.