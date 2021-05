Le Médiathon de Radio-Canada 2021, pour venir en aide aux jeunes

Les dons, qui sont à faire par l’intermédiaire de Francofonds, peuvent être effectués dès ce mardi.

Le Conseil Jeunesse Provincial est super heureux d’être le partenaire du Médiathon 2021 de Radio-Canada, organisé en collaboration avec Francofonds, au bénéfice des jeunes du Manitoba , écrit le CJP dans un communiqué.

Le CJP est, depuis 1974, le porte-parole de la jeunesse d’expression française au Manitoba. Il a développé des centaines de programmes à destination des 14-25 ans.

Récolter 40 000$ pour la santé mentale des jeunes

Par sa proximité avec les jeunes, le CJP, qui rejoint en moyenne 4000 jeunes chaque année, a observé que ces derniers, comme les adultes, manquent de ressources pour soutenir leur santé mentale. C’est pourquoi il a mis en place le projet Bien dans ma peau, qui se terminera bientôt faute de financement.

Le projet comporte des ateliers virtuels qui ont permis d’aider les jeunes concernés par l’anxiété, le stress, la dépression, les troubles alimentaires et, plus globalement, par les problèmes de santé mentale.

L’objectif du CJP est donc d’amasser 40 000 $. La somme obtenue servira à appuyer la programmation du CJP à court terme, et à long terme avec les bourses d’études accordées aux jeunes pour les aider à s’épanouir dans leur cheminement.

POUR FAIRE UN DON Contactez directement Francofonds : francofonds.org  (Nouvelle fenêtre) 

 204 237-5852

Plus que jamais, les jeunes ont besoin d’aide. Selon la Commission nationale de la santé mentale, on estime que 1,2 million d’enfants et de jeunes sont touchés par la maladie mentale au Canada, pourtant moins de 20 % d’entre eux recevront un traitement approprié. À 25 ans, 1 Canadien sur 5 aura développé une maladie mentale , ajoute le communiqué.

Grâce aux dons faits à Francofonds, le CJP espère renouveler le programme Bien dans ma peau, mettre en place des moments de fierté, trouver des moyens de rehausser le moral des jeunes et continuer à offrir des initiatives plus inclusives.