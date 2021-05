Un vaccin contre l’asthme allergique efficace chez la souris

Les résultats obtenus dans le cadre de cet essai préclinique permettent de penser que des essais sur les humains pourraient commencer dans les prochains mois.

Le vaccin pourrait induire une protection à long terme contre l'asthme allergique, réduisant la sévérité des symptômes de la maladie et améliorant ainsi significativement la qualité de vie des malades , note l’institut dans un communiqué.

Ce vaccin candidat est né d’une collaboration entre l’équipe du chercheur Pierre Bruhns, de l’Institut Pasteur, de collègues de l’INSERM et des scientifiques de l’entreprise française NEOVACS.

Repères Au Canada, plus de 3 millions de personnes sont atteintes d'asthme;

L'asthme allergique se caractérise par une inflammation des bronches et une gêne respiratoire provoquée par l'inhalation d'allergènes, tels que des squames d'animaux, de la poussière, de la moisissure ou des acariens;

L’asthme frappe les personnes de tous âges, mais les plus jeunes en sont plus atteintes;

Il est responsable annuellement d’environ 64 000 visites à l’urgence;

Il coûte aux Canadiens plus de 2 milliards de dollars en soins médicaux et en médicaments chaque année.

Cibler la production d’anticorps

L’exposition aux allergènes entraîne la production d'anticorps appelés immunoglobulines E (IgE) et des cytokines de type 2 (comme les interleukines IL-4 et IL-13) dans les voies aériennes , expliquent les chercheurs dans le communiqué.

Cette production d’anticorps entraîne ensuite une cascade de réactions aboutissant à une hyperréactivité des voies respiratoires, une surproduction de mucus et une éosinophilie (taux trop élevé de globules blancs appelés éosinophiles dans les voies aériennes).

Actuellement, les médecins prescrivent l’inhalation de corticoïdes pour contrôler l'asthme. Dans le cas d'asthme sévère, toutefois, ce traitement ne suffit pas. Des injections d’anticorps monoclonaux thérapeutiques (ciblant les IgE ou les voies IL-4 et IL-13), qui coûtent beaucoup plus cher, sont nécessaires.

Des résultats encourageants

Le nouveau vaccin permettrait de traiter l’asthme sévère en couplant les cytokines recombinantes IL-4 et IL-13 avec une protéine utilisée dans de nombreux vaccins , expliquent les chercheurs.

Les résultats précliniques réalisés sur des rongeurs montrent que ce vaccin induit une production durable d'anticorps dirigés spécifiquement contre les deux cytokines (IL-4 et l'IL-13). Ainsi, six semaines après la première injection du vaccin, 90 % des souris présentaient de forts taux d'anticorps. Plus d'un an après la primo-immunisation, 60 % d'entre elles avaient encore des anticorps capables de neutraliser l'activité de l'IL-4 et l'IL-13.

Moins de symptômes

En outre, les chercheurs ont montré un effet sur les principaux symptômes de l'asthme : le vaccin diminue grandement les taux d'IgE, l'éosinophilie, la production de mucus et l'hyperréactivité des voies respiratoires dans un modèle d'asthme allergique aux acariens .

Ces résultats, dont le détail est publié dans la revue Nature Communications (Nouvelle fenêtre) (en anglais), laissent à penser que le vaccin est efficace à la fois pour prévenir et pour traiter l'asthme. Aucun effet indésirable n'a été observé chez l'animal, si bien qu’un essai clinique pourrait commencer dans les prochains mois.