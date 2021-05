Bhatia est devenu le premier partisan à avoir sa place dans la James Goldstein Superfan Gallery, une exposition permanente inaugurée en juillet dernier grâce au financement de Goldstein, un « superfan » de Los Angeles.

C'est au-delà de mes rêves les plus fous d'être honoré dans le même bâtiment que certains des plus grands joueurs de ce sport , confie d'emblée Nav Bhatia.

L'honneur est d'autant plus grand pour Bhatia compte tenu de son histoire inspirante. Né en Inde, il a posé ses valises au Canada en 1984. N'arrivant pas à se trouver un boulot d'ingénieur mécanique, il est devenu vendeur de voitures. Aujourd'hui, il possède trois concessionnaires automobiles dans le Grand Toronto.

Le statut de « superfan des Raptors » de Nav Bhatia a été immortalisé au Temple de la renommée du basketball, dimanche. Photo : Andrew D. Bernstein/NBAE

Plusieurs objets appartenant à Bhatia ont trouvé leur place dans l'exposition, mais « le plus frappant de tous, c'est mon turban blanc, le premier que j'ai porté aux matchs des Raptors ».

Il s'agit d'ailleurs du tout premier turban à se retrouver au Temple de la renommée du basketball, un autre fait d'armes dont Bhatia n'est pas peu fier.

En tant qu'immigrant de confession sikh, à cause de mon turban et de ma barbe, j'ai fait l'objet de nombreuses remarques discriminatoires. Le basketball m'a aidé non seulement à avoir confiance en moi, mais aussi à changer l'opinion de beaucoup de gens envers les Sud-Asiatiques.

J'espère utiliser cet honneur pour rassembler encore plus de personnes. Une citation de :Nav Bhatia, « Superfan » des Raptors

Une réplique de la bague de championnat qu'il a reçue des Raptors, une paire de souliers qu'il a porté lors de matchs locaux de l'équipe torontoise, une figure à tête branlante à son effigie, un ballon à son nom, son fameux siège A12 de l'aréna Banque Scotia ainsi que le chandail qui lui a remis l'ancien président des Raptors, Isiah Thomas, lorsqu'il en a fait le « Superfan » des Raptors en 1998 se retrouvent tous au Temple également.

Quand il a vu l'exposition pour la première fois, il était sans mots , dit-il. Je me suis mis à pleurer parce qu'il n'y a pas de façon de justifier ça. Quelles étaient les chances? Quelqu'un m'a dit qu'elles étaient de 1 sur 1 milliard de voir quelqu'un qui n'est pas un joueur au Temple.

Nav Bhatia a eu la larme à l'œil en voyant l'exposition l'honorant au Temple de la renommée du basketball. Photo : Photo offerte par Push Marketing Group

Nav Bhatia n'a pas pu assister au moindre match local des Raptors cette saison puisque l'équipe a déménagé à Tampa, en Floride. Il estime toutefois que sa séquence n'est pas terminée.

Les Raptors n'ont pas joué à la maison cette année et leur maison, c'est Toronto. La séquence est donc bien en vie. Et tant que je vivrai, je ferai tout ce que je peux pour la faire perdurer.

Bhatia estime avoir vu près de 1100 matchs consécutifs des Raptors à l'aréna Banque Scotia.