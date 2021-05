Des balles de golf tombent du ciel à Fleurimont

On travaille avec le service juridique pour faire une mise en demeure pour mettre des mesures en place , explique d’emblée Vincent Boutin, conseiller municipal du district des Quatre-Saisons. On enverra la mise en demeure dans les prochains jours , poursuit-il.

Lors du conseil municipal de lundi, des citoyens de la rue des Pois-De-Senteur ont d’ailleurs écrit aux élus pour dire qu’ils avaient peur de sortir de chez eux. Les balles proviennent du champ de pratique situé à côté du parc Quintal.

Contactée par Radio-Canada, une citoyenne qui a dénoncé la situation sur Facebook confirme que des citoyens ont envoyé une mise en demeure au propriétaire du Multi-Golf Fleurimont dans les derniers jours. Plusieurs plaintes ont été formulées depuis 2017 et rien ne bouge , regrette-t-elle dans un échange de courriels.

Évidemment que [la Ville] ne peut rien faire pour nos dommages sur nos demeures [tout comme] sur notre mental et notre physique. Mais nous sommes un peu ébranlés. Aucune expertise n'a été faite en autorisant la construction de maisons dans ce secteur. Jamais ils n'ont pensé que les balles pouvaient se retrouver sur nos terrains , poursuit la citoyenne.

Une problématique qui s’aggrave

Il y a eu un développement domiciliaire à l’arrière du champ de pratique. D’année en année, il y a une augmentation du nombre de balles qui sont frappées et qui sortent du champ de pratique et qui tombent sur les propriétés des résidents et même dans la rue , reconnaît Vincent Boutin.

Il y a une problématique qui d’année en année s’aggrave. Une citation de :Vincent Boutin, conseiller municipal du district des Quatre-Saisons

Une rencontre sera d’ailleurs organisée avec les citoyens pour leur expliquer la situation et voir comment travailler le dossier avec le propriétaire du golf. On va demander au promoteur de mettre en place des mécanismes pour que les balles restent sur sa propriété, comme un filet qui peut être plus grand , dit Vincent Boutin.

Une balle de golf, ça peut quand même arriver vite et ça peut faire des dégâts sur la tête ou sur un enfant. Alors c’est une situation à prendre au sérieux. Une citation de :Vincent Boutin, conseiller municipal du district des Quatre-Saisons