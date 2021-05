L'ancien ministre Kevin Falcon brigue la chefferie du Parti libéral de la C.-B.

Il pourrait ainsi succéder à l’ancien chef Andrew Wilkinson, pressé de démissionner après la défaite de ses troupes lors des dernières élections, où les libéraux ont récolté le plus petit nombre de sièges depuis 1991.

Lundi soir, lors d’un lancement de campagne virtuel, Kevin Falcon a affirmé qu'il souhaitait apporter des changements et plus de diversité au sein du parti, qu’il cherche d'ailleurs à rebaptiser.

Je crois que notre renouvellement exige un nouveau nom de parti, qui sera décidé en consultation avec nos membres. Une citation de :Kevin Falcon

Je veux être très, très clair sur quelque chose : le Parti libéral de la Colombie-Britannique, sous ma direction, accueillera des gens de tous les horizons , dit-il.

Kevin Falcon reçoit l'appui de l’ancienne mairesse de Surrey, Dianne Watts, qui a présenté l’événement.

Ancien ministre devenu homme d'affaires

Kevin Falcon a été élu député de Surrey-Cloverdale en 2001 et a joué un rôle clé dans le cabinet libéral sous le premier ministre Gordon Campbell.

Il s'est présenté à la direction du parti en 2011, mais a perdu par une faible margeface à Christy Clark, qui est devenue première ministre.

Kevin Falcon a démissionné en 2012, disant vouloir passer plus de temps avec sa famille et ses jeunes enfants. Il est ensuite devenu vice-président de la société de développement immobilier et d’investissement Anthem Capital.

Kevin Falcon tente de succéder à l’ancien chef Andrew Wilkinson. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dick

Un candidat élu en 2022

Le premier candidat à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral est le député de Skeena, Ellis Ross.

L’entrepreneur Gavin Dew est également dans la course et promet d'attirer de nouveaux électeurs, plus jeunes et d'horizons divers.

Le député libéral de Vancouver-Langara Michael Lee apour sa part publié une vidéo allusive de six secondes sur Twitter avec la légende Ready to run (« Prêt à courir ») laissant entendre qu'il pourrait bientôt être le 4e candidat à briguer le poste.

Les candidats ont jusqu'au 30 novembre pour se lancer dans la course. Le nouveau chef sera élu le 5 février 2022.