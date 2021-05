Ottawa investira 200 M$ dans la fabrication de vaccins au Canada

Le gouvernement Trudeau investira 199 millions de dollars dans la compagnie Resilience Biotechnologies afin, affirme le premier ministre, de renforcer la capacité du Canada de fabriquer des vaccins et des produits thérapeutiques.

L’argent servira à moderniser et agrandir les installations de l’entreprise à Mississauga, dans le cadre d’un projet évalué au total à 400 millions de dollars.

Ces améliorations permettront à terme de produire annuellement entre 112 et 640 millions de doses de vaccin à ARN messager, comme les vaccins Pfizer et Moderna.

En échange de cet investissement, Resilience Biotechnologies s’est engagée à maintenir 500 emplois à Mississauga, bien payés et à temps plein, a précisé M. Trudeau, et ce, pendant 25 ans.

Les vaccins continuent d’arriver en grand nombre

Même s’il n’est pas pour le moment un producteur de vaccins, le Canada continuera toutefois d’en recevoir en grand nombre dans les prochaines semaines.

Ce sont 4,5 millions de doses de vaccins qui seront reçues cette semaine, dont 2 millions provenant de Pfizer. Notre plus grand nombre de doses en une semaine à ce jour , a commenté le premier ministre.

Par ailleurs, plus de 9 millions de doses du vaccin Pfizer arriveront au Canada au mois de juillet.

Mentionnant que le Canada occupe depuis plus de deux semaines une place dans les premiers pays du G20 en matière de vaccination quotidienne, Justin Trudeau a souligné que cela signifiait que les Canadiens pourront bientôt se rassembler à l’extérieur une fois que le nombre de cas d’infection sera à la baisse et qu’au moins 75 % des gens auront reçu leur première dose et 20 % leur deuxième .

Selon lui, les activités intérieures ne seront permises qu’en automne, quand les trois quarts des Canadiens auront été vaccinés [avec deux doses] .

Une situation qui s'améliore lentement

Même si la situation sanitaire reste précaire en plusieurs endroits au Canada, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diminue lentement alors que le taux de vaccination ne cesse d’augmenter.

Le Québec devrait d’ailleurs annoncer mardi qu’il lèvera le couvre-feu sur l’ensemble de la province le 28 mai, moment où il permettrait également l’ouverture des terrasses.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario demande pour sa part un peu plus de temps à ses concitoyens, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs étant toujours élevé. Pour le moment, la province canadienne la plus populeuse a prolongé l'ordre de rester à la maison jusqu'au 2 juin.

L’Alberta compte aussi un nombre important de personnes aux soins intensifs, même si le nombre quotidien de nouveaux cas diminue dans la province de l’Ouest. Elle continue cependant d'avoir le taux de cas actifs d’infection le plus élevé de tout le Canada.

Selon les dernières données disponibles, 4586 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés au Canada lundi, pour un total de 67 639 cas actifs à travers le pays.

Par ailleurs, 35 décès se sont ajoutés au bilan. On estime la proportion de tests de dépistage positifs à 4,1 %.

Plus de détails suivront.

L'évolution de la pandémie au Canada

