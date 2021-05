Résident de Moncton abattu en 2019 : la GRC ne trouve pas le rapport d’enquête

La GRCGendarmerie royale du Canada a demandé à l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse d’enquêter sur deux interventions en 2019. Une femme a été blessée lors de la première intervention, en janvier, et un homme a été abattu quelques mois plus tard lors de la seconde intervention, en août.

L’Équipe d’intervention en cas d’incident grave a expliqué qu’elle ne pouvait pas rendre publics ses rapports et qu’elle les avait soumis à la GRCGendarmerie royale du Canada . Dans les deux cas, la GRCGendarmerie royale du Canada a d’abord refusé de les dévoiler. Le public ignorait entre-temps si les coups de feu dans l’un ou l’autre cas étaient considérés comme étant justifiés ou non.

Dans les deux cas, la GRCGendarmerie royale du Canada a conseillé à CBCCanadian Broadcasting Corporation de faire une demande d’accès à l’information. Des mois plus tard, le corps policier affirme qu’il n’a pu retrouver les dossiers en question.

Selon le caporal Hans Ouellette, un porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick, le corps policier n'avait pas reçu les rapports de l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave. Cette dernière a plutôt envoyé les rapports au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, explique-t-il dans un courriel expédié lundi.

L’Équipe d’intervention en cas d’incident grave indiquait le contraire l’an dernier. Dans un courriel envoyé à CBCCanadian Broadcasting Corporation le 24 juillet, elle affirme qu’elle avait produit un rapport le 29 juin et qu’elle l’avait remis à la GRCGendarmerie royale du Canada le jour même.

L’Équipe précise mardi qu'elle a soumis le rapport à la surintendante principale de la GRCGendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick, Annie Pitre, responsable des enquêtes criminelles.

Le ministère n’a pas répondu à une demande de précision, lundi après-midi, visant à savoir qui avait reçu le rapport. Le caporal Ouellette n’a pas répondu lorsque CBCCanadian Broadcasting Corporation lui a transmis le courriel de l'Équipe qui contredit ses explications.

La GRCGendarmerie royale du Canada a fini par présenter l'an dernier un exemplaire caviardé du rapport sur les coups de feu non mortels. Elle disait auparavant qu’elle n’arrivait pas à le trouver.

Un homme abattu dans un appartement

Plus récemment, CBCCanadian Broadcasting Corporation a demandé le rapport de l’Équipe sur la mort d’un homme de 24 ans abattu lors d’une intervention de la GRCGendarmerie royale du Canada dans un immeuble d’appartements, promenade Somerset, à Moncton, le 4 août 2019.

La GRCGendarmerie royale du Canada a expliqué à la suite de cette intervention que ses agents avaient répondu à un appel à l’aide et qu’ils avaient trouvé cet homme menaçant armé d’un couteau.

Selon le corps policier, les agents ont tenté de maîtriser l’homme avec leur pistolet à impulsion électrique, mais ce dernier continuait de les menacer et ils ont fini par l’abattre.

La GRCGendarmerie royale du Canada a annoncé dans un communiqué en 2019 qu’elle avait demandé à l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave d’enquêter sur les faits.

Felix Cacchione, directeur de l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse, explique que cette dernière n’a pas le pouvoir de rendre publics ses rapports sur les enquêtes qu’elle mène au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

L’Équipe mène des enquêtes sur des incidents graves qui impliquent les services policiers et détermine si des accusations peuvent être portées ou non.

Étant donné que le Nouveau-Brunswick ne compte aucune agence du genre, il fait appel au besoin à l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse ou au Bureau des enquêtes indépendantes du Québec.

L’agence publie des communiqués et des rapports qui présentent les faits et ses conclusions sur ses enquêtes en Nouvelle-Écosse, mais elle dit qu’elle n’a pas le pouvoir de faire cela pour ses enquêtes au Nouveau-Brunswick.

L’agente Isabelle Beaulieu, de la GRC, avait conseillé à CBCCanadian Broadcasting Corporation de faire une demande d’accès à l’information pour obtenir le rapport. En vertu de la loi fédérale, la GRCGendarmerie royale du Canada a l’obligation de répondre à une telle demande dans un délai de 30 jours. CBCCanadian Broadcasting Corporation a déposé sa demande le 24 juillet 2020 et a reçu une réponse 291 jours plus tard.

Une femme blessée le long d’une route

Ces péripéties ressemblent à celles du rapport de l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave sur les coups de feu non mortels de janvier 2019. À ce moment, une porte-parole du ministère de la Sécurité publique disait que c’était à la GRCGendarmerie royale du Canada de déterminer le niveau de divulgation du rapport et qu’il fallait s’adresser au corps policier pour cela.

Le rapport porte sur les circonstances qui ont mené un agent du détachement Codiac de la GRCGendarmerie royale du Canada à tirer sur une femme qui avait utilisé une arme airsoft contre les premiers répondants, le 5 janvier 2019, non loin de l'aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les enquêteurs de la GRC sur les lieux de leur intervention à Dieppe en janvier 2019. Photo : Radio-Canada

L’Équipe d’intervention en cas d’incident grave a enquêté sur les faits et produit un rapport qu’elle a remis à la GRCGendarmerie royale du Canada . Le corps policier avait aussi conseillé à CBCCanadian Broadcasting Corporation de faire une demande d’accès à l’information. Après quoi, la GRCGendarmerie royale du Canada a d'abord indiqué qu’elle n’arrivait pas à trouver le rapport au Nouveau-Brunswick ni en Nouvelle-Écosse.

CBCCanadian Broadcasting Corporation a porté plainte au Commissariat à l’information du Canada en disant qu’il était impossible que le rapport n’existe pas étant donné les propres déclarations de la GRCGendarmerie royale du Canada .

La GRCGendarmerie royale du Canada a ensuite présenté un exemplaire caviardé du rapport selon lequel son agent n'avait commis aucune faute.

Négligence de la part de la GRC, selon une commissaire

Les difficultés de la GRCGendarmerie royale du Canada à répondre à des demandes d’accès à l’information ne sont pas nouvelles.

La GRCGendarmerie royale du Canada de la Nouvelle-Écosse a enquêté sur la mort de Michel Vienneau, abattu par des agents de la police municipale de Bathurst en 2015, et elle a tout d’abord répondu à une demande d’accès à l’information en soutenant qu’elle n’avait pas les documents.

Puis, après une plainte portée au Commissariat à l’information du Canada, la GRCGendarmerie royale du Canada a présenté des documents totalisant près de 1800 pages et plus de 1000 photographies et enregistrements vidéo.

La commissaire à l’information du Canada, Caroline Maynard. Photo : AFP / Commissariat à l’information du Canada

À la GRC, une mauvaise attribution de tâches est à l’origine de nombreuses demandes renvoyées d’un [bureau de première responsabilité] à l’autre, ce qui donne parfois lieu à des réponses infructueuses (c'est-à-dire des situations où aucun document n’a été trouvé) , explique la commissaire à l’information du Canada, Caroline Maynard, dans un rapport rendu public le 17 novembre 2020  (Nouvelle fenêtre) .

Elle conclut aussi que la GRCGendarmerie royale du Canada fait preuve de négligence quand il s’agit de traiter des demandes d’accès à l’information.

Sur presque tous les plans, la GRCGendarmerie royale du Canada manque à son obligation de donner aux Canadiens accès à l’information concernant ses activités et les décisions qu’elle prend , souligne-t-elle.