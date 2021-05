La majorité des aînés vaccinés, alors que la campagne progresse chez les plus jeunes

Chez les personnes âgées de 70 ans et plus, neuf citoyens sur 10 ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Nous sommes encouragés par l'accélération de la vaccination que nous voyons dans chaque catégorie, alors que les gens reconnaissent l’utilité de la vaccination pour se protéger , souligne le porte-parole du ministère de la Sécurité publique Shawn Berry dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Comme vous le savez, les gens sont devenus admissibles progressivement selon leur âge [dans la majorité des cas]. Alors nous pouvons nous attendre à un plus haut taux de vaccination chez ceux qui ont eu plus d’occasions de se faire vacciner , ajoute-t-il.

Une vaccination qui s’accélère au fil des mois

La campagne de vaccination de la province a été lancée le 19 décembre dernier. À ce moment, seuls les travailleurs de la santé et les aînés résidents des foyers de soins étaient admissibles.

Pendant l'éclosion du printemps, des doses des vaccins ont été redirigées vers la zone 4 (région d'Edmundston). Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

La vaccination générale a débuté trois mois plus tard, soit le 17 mars, dans les pharmacies de la province et dans les centres de vaccination communautaire des réseaux Vitalité et Horizon.

Progressivement, l'âge de la vaccination a été abaissé. Jeudi dernier, la province a ouvert la vaccination aux personnes de 30 ans et plus.

Les personnes de 55 ans et plus ont pu recevoir le vaccin d’AstraZeneca à partir du 30 mars, lorsque l’utilisation a été limitées en raison de cas de thrombose. Toutefois, la province a annoncé la semaine dernière que ce vaccin ne sera plus offert comme première dose dans la majorité des cas.

Mais cette situation inquiète peu la province, puisque les livraisons prévues pour les vaccins des compagnies Pfizer-BioNTech et Moderna se sont accélérées au cours des dernières semaines.

Selon le gouvernement canadien, la province recevra entre 42 000 et 50 000 de façon hebdomadaire d’ici le début du mois de juillet.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Et après?

L’objectif de la province s’accorde avec les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada, soit que 75 % de la population ait reçu une première dose et que 20 % en aient reçu une deuxième.

La médecin-hygiéniste en chef Jennifer Russell et le premier ministre Blaine Higgs ont souvent évoqué l’atteinte de ce chiffre magique avant de relâcher certaines mesures, comme les restrictions aux frontières.

Le premier ministre affirme vouloir miser sur la date du 1er juillet pour rouvrir la bulle atlantique. Selon lui, la vaccination est la clé du relâchement des restrictions.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, a mis en garde la population : les allègements sanitaires seront tributaires du taux de vaccination et de l'évolution de la pandémie dans la province et ailleurs au Canada. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Pour le moment, seuls les groupes des personnes âgées de plus de 60 ans atteignent l'objectif de 75 % de vaccination.

Les adolescents de 12 à 19 ans et les adultes de 20 à 29 ans peuvent seulement être vaccinés s'ils font partie de groupes prioritaires, comme les travailleurs de la santé ou les personnes avec des problèmes de santé chroniques.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Près de 47 % de la population néo-brunswickoise a reçu une dose du vaccin en date du 18 mai.