Steve Lussier continue à plaider pour un retour de l’Estrie en zone orange

Alors qu’il avait joint sa voix à celles des préfets des MRC Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska, la semaine dernière, qui demandaient un retour de l’Estrie en zone orange, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, persiste et signe pour que la région passe au palier d’alerte inférieur.

Steve Lussier tout comme Patrick Melchior et Paul Sarrazin, respectivement les préfets des MRC Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska, ont fait savoir dans un communiqué, lundi, que les statistiques plus qu’encourageantes de leurs sous-régions respectives les poussaient à faire front commun pour demander au gouvernement Legault de revenir en zone orange.

Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas quotidiens dans les réseaux locaux de la santé de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska sont quasi nuls ou se situent sous la barre des 5 cas. Le nombre total de nouveaux cas dénombrés en Estrie est lui aussi en constante diminution avec, à l’exception de la MRC du Granit qui vit une situation particulière, une moyenne mobile sur sept jours de 5 cas par 100 000 habitants , mentionne-t-on dans le communiqué.

Soutenir les restaurateurs

De son côté, le maire de Sherbrooke dit penser aux restaurateurs qui ont fait preuve d’une rigueur exceptionnelle pour se plier aux normes sanitaires. Malgré tout, en 14 mois, il s’agit de la troisième fois qu’on leur impose une fermeture temporaire et indéterminée. En égard à tous leurs efforts, je prône en faveur de la réouverture des restaurants afin que propriétaires et employé(e)s cessent d’en payer la note , soutient M. Lussier.

Considérant que la plupart des cas de contamination se produisent dans nos chaumières et que le nombre de nouveaux cas des derniers jours est très faible, je demande à ce que l’on préserve notre économie locale. Une citation de :Louis Villeneuve, maire de Bromont

La mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, ainsi que le maire de Bromont, Louis Villeneuve, se joignent aux élus cités plus haut. Nos restaurateurs et commerçants ont déboursé de grandes sommes pour mettre en place une foule de mesures sanitaires qui permettent à tous de profiter de leurs installations de façon sécuritaire , fait savoir pour sa part Louis Villeneuve.

L'Estrie a enregistré, lundi, une baisse marquée des cas de COVID-19 par rapport au bilan présenté la veille. Au total, 29 nouvelles personnes ont reçu un diagnostic positif de la maladie, lundi. Dimanche, la santé publique faisait état de 51 nouvelles personnes infectées par le virus.