Val-d’Or dégage un surplus de 3,3 M $ en 2020

Une grande partie de ce surplus s’explique par la contribution de 2,2 millions de dollars du gouvernement du Québec pour atténuer les impacts de la pandémie de COVID-19.

La vigueur du marché immobilier a aussi permis à Val-d’Or de générer des revenus supplémentaires de 720 000 $ au niveau des droits de mutation et de 390 000 $ pour les taxes reliées aux nouvelles constructions et aux rénovations.

Les dépenses ont aussi été à la baisse, notamment en raison de la réduction des activités des services de sports et plein air et culturel.

Pour le maire Pierre Corbeil, ce bilan reflète la bonne santé financière de la Val-d’Or.

On a une situation saine qui témoigne de la rigueur de l’administration au niveau du contrôle des dépenses et aussi de la vigueur de notre activité économique, souligne-t-il. L’aide du gouvernement nous a permis d’affronter la COVID et la préparation de notre budget 2021.

Surplus de 6,5 M$

Val-d’Or a terminé l’année 2020 avec un surplus accumulé de 6,5 millions de dollars, dont 1,4 million de dollars ont déjà été affectés au budget 2021.