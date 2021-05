Logements sociaux : la Ville fera une offre pour acquérir l’église Sainte-Famille

Sherbrooke déposera une offre pour acheter l'église Sainte-Famille dans le but d’en faire 30 logements sociaux, a décidé le conseil municipal lundi soir.

Ce soir, on a fait un autre pas en acceptant de faire une offre pour acquérir l’église Sainte-Famille. C’est une occasion en or qu’on avait ce soir , s’est réjoui le conseiller et président du Parallèle de l'habitation sociale, Pierre Avard. C'est lui qui avait proposé de transformer l’église en habitation sociale il y a quelques semaines.

Je pense que ça nous donne une prise de conscience qu’il faut saisir les opportunités quand elles passent, et ce soir, on a fait la démonstration qu’on était capables de le faire [...]. Je suis content de voir que la Ville est capable de faire le bout de chemin qu’il fallait faire Une citation de :Pierre Avard, conseiller municipal et président du Parallèle de l’habitation sociale de Sherbrooke

L’église est notamment située près de services, de corridors de transport, et de commerces de proximité.

La partie n’est cependant pas encore gagnée, puisque la vente dépend de l’approbation de la paroisse et de l'archevêché. Pierre Avard se montre toutefois optimiste.

Je pense qu’on a de bonnes chances de pouvoir créer trente logements pour les familles .

L'Archidiocèse de Sherbrooke avait mentionné, lors de l'annonce de la mise en vente de l’église, espérer que le bâtiment conserve une mission sociale ou communautaire.