Le CIUSSS tiendra des webinaires pour recruter des infirmières

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean déploie des séances d’information afin de recruter des infirmières, dont l’organisme a plus que jamais besoin.

Rares sont les semaines qui passent sans que les professionnelles en soins, éreintées, fassent entendre leurs doléances et manifestent leur état d’épuisement. Le manque de ressources avait des répercussions avant la pandémie de COVID-19. La situation s’est empirée, affirment-elles sans cesse.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux s’est toujours dit sensible aux cris du cœur des infirmières, mais fait face à des enjeux de taille en matière de recrutement.

Lundi, dans un communiqué diffusé par le service des ressources humaines, la direction a annoncé qu’elle tiendra quatre midis-conférences pour présenter les opportunités de carrière au sein de son organisation.

Nous avons une multitude de postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires à combler au sein de nos installations. Plusieurs opportunités intéressantes s’offrent désormais à ceux et celles qui aimeraient venir s’installer ou même revenir dans la région et travailler pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , a expliqué Stéphanie Lemay, cheffe de service attraction des talents et développement des compétences. La responsable précise que les participants pourront poser des questions et en apprendre davantage au sujet des emplois offerts.