Un fonds d’archives orales pour le centenaire de naissance de Jean Paul Riopelle

Ce fonds d’archives a pour but d’approfondir les connaissances et de diffuser, en mettant à profit les plus récentes technologies, le savoir sur la vie et la carrière de l’artiste canadien de renommée mondiale , précise l’Université Concordia dans un communiqué.

Fort d’une subvention de 150 000 dollars répartis sur trois ans, le projet permettra de recueillir des témoignages de proches, de membres de la famille et de collègues du grand peintre québécois, mais également d’artistes dont la démarche a été influencée par son œuvre.