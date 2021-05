Algérie : des manifestants condamnés à des peines de prison

Visiblement, le pouvoir a décidé d'en finir avec le Hirak pacifique , a déclaré lundi à l'AFP Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH).

Selon lui, 31 personnes, 23 à Sétif (nord-est) et 8 à Bab El Oued, à Alger, ont été jugées et condamnées à des peines allant de 1 an à 18 mois de prison ferme , après leurs arrestations vendredi. Les manifestants de Sétif ont été accusés d' incitation à attroupement non armé et de non-respect des mesures administratives liées au confinement sanitaire .

Treize autres manifestants arrêtés vendredi ont été incarcérés dans l'attente de leur procès qui a été remis à une date ultérieure. Au total, 44 manifestants ont été placés sous mandat de dépôt.

C'est la première fois que nous assistons à une telle escalade dans les jugements depuis juin 2019 , a souligné M. Salhi.

Par ailleurs, la garde à vue abusive de la journaliste Kenza Khatto, a été à nouveau prolongée de 24 heures, ont indiqué ses avocats. Elle a subi des violences lors de son interpellation, selon son avocate Zoubida Assoul.

La journaliste politique de la station Radio M doit être présentée mardi devant le procureur à Alger, a précisé ce média en ligne privé.

Elle a été arrêtée vendredi à Alger, avec une quinzaine de reporters et photographes de presse, dont celui de l'AFP, Ryad Kramdi, tandis qu'ils s'apprêtaient à couvrir la marche hebdomadaire du Hirak.

Alors que ses collègues étaient libérés après plusieurs heures, la jeune journaliste a été placée en garde à vue. Les motifs ne sont pas connus.

Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New York, a exhorté les autorités à libérer immédiatement et sans condition Kenza Khatto et à laisser les journalistes faire leur travail sans crainte d'être jetés en prison .

Les autorités doivent savoir qu'arrêter des journalistes n'empêchera pas les mouvements de protestation, mais risque d'en déclencher encore plus , a averti le représentant du CPJ pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ignacio Miguel Delgado.

L'Algérie figure à la 146e place (sur 180) du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF).

Selon la Ligue des droits de l'homme, un millier d'interpellations ont eu lieu en Algérie, dont celles de chefs de partis d'opposition, lors des manifestations de vendredi. Les personnes relâchées doivent s'engager à ne plus participer aux rassemblements du Hirak.

Intensification de la répression

Au moins 127 personnes sont actuellement incarcérées pour des faits en lien avec le Hirak et/ou les libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus.

À l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, le régime – épinglé par l'ONU et l'Union européenne sur la situation des droits de la personne – paraît déterminé à saper le Hirak, ciblant militants, opposants et journalistes indépendants.

Le ministère de l'Intérieur a décidé d'obliger les organisateurs des marches du Hirak – mouvement pacifique et sans véritable leadership – à déclarer au préalable les manifestations auprès des autorités, ce qui revient de facto à les interdire.

Amnistie internationale a appelé les autorités à abandonner les fausses accusations portées contre les défenseurs des droits de la personne Kaddour Chouicha, Jamila Loukil et Saïd Boudour, à la veille d'une audience judiciaire à Oran (nord-ouest).

Nous exhortons les autorités à garantir les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique à la veille des élections législatives , a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe d'Amnistie pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.