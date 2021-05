Pluie abondante sur le centre et le nord de l'Alberta

Environnement Canada émet un bulletin météorologique spécial pour le centre et le nord de l'Alberta. De fortes pluies pourraient s'abattre sur ces secteurs jusqu'à mercredi.

De la pluie est prévue sur une vaste zone de l'Alberta mardi. De l'air froid en provenance des Territoires du Nord-Ouest se déplacera vers le sud, de sorte que la pluie se changera en neige dans la soirée.

À l'heure actuelle, la quantité de neige demeure incertaine puisque les températures au sol sont assez élevées.

Un maximum de 7 degrés celcius est prévu pour Fort McMurray et Peace River; de 5 pour Grande Prairie, de 15 pour Red Deer et Lac La Biche, de 13 pour Edmonton et 9 pour Jasper.

Des répercussions possibles comprennent notamment de mauvaises conditions routières de mardi soir à mercredi matin ainsi qu'un risque de branches d'arbres cassées en raison de l'accumulation de neige lourde et mouillée.