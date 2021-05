Le drapeau arc-en-ciel à l'honneur

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, plusieurs municipalités de la région ont affiché leurs couleurs à la faveur du drapeau arc-en-ciel.

C’est notamment ce qu’a fait Saguenay, en hissant l’étendard multicolore devant l’hôtel de ville. La mairesse Josée Néron a profité de l’occasion pour réitérer son appui à la communauté LGBTQ+, par voie de communiqué. Lors de la dernière séance du conseil municipal, tenue au début du mois, les élus de la Ville ont entériné une résolution visant à proclamer le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie.

Le drapeau flottait également à l'Université du Québec à Chicoutimi.

La Ville de Saguenay, comme tout le reste du Québec, est une société ouverte à toutes et à tous. Elle se veut inclusive, sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre. Malgré tous les efforts déployés au cours des dernières années, on constate que l’homophobie et la transphobie sont toujours présentes chez nous , a indiqué la mairesse Néron.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil lundi matin, le directeur général de l’organisme Diversité 02, Daniel Gosselin, a rappelé que la violence à l’endroit des membres de la communauté augmente sans cesse.

Les préjugés sont aussi encore trop ancrés, selon Daniel Gosselin, qui invite les gens à s’informer pour mieux connaître la réalité des personnes LGBTQ+ qui résident dans la région.

Je pense que chaque personne a le devoir de s’informer sur la réalité des personnes LGBTQ+. Je dis souvent que c’est comme un changement d’huile. On fait ça une ou deux fois par année. Les violences envers les personnes LGBT ne sont pas toujours reconnues de façon équitable et égale , a rappelé le directeur général de Diversité 02.

Diverses initiatives ont été mises de l’avant pour sensibiliser la population à ce que vivent les personnes homosexuelles et trans et pour amasser des fonds destinés à soutenir les organismes de défense des droits des personnes LGBTQ+. L’atelier Apothicaire de Chicoutimi a notamment concocté une gamme de produits de bain aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Drapeau des Saguenéens

Josée Néron et le président du conseil d’administration des Saguenéens de Chicoutimi, Richard Létourneau, hisseront le drapeau de l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) devant l’hôtel de ville lors d’une cérémonie qui aura lieu à 10 h 30 mardi. Il a été décidé d'attendre au lendemain du premier match de la série des Bleus contre les Foreurs de Val-d’Or afin de laisser toute la place qu’il mérite au drapeau arc-en-ciel, lundi.

Avec Pascal Girard