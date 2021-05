Espoir à l'horizon pour les sinistrés des inondations de Fort Simpson

Plus de 700 habitants ont évacué Fort Simpson pour se rendre à Fort Smith, Hay River et Norman Wells quand la rivière a débordé de son lit, il y a plus d'une semaine.

Le niveau de l'eau a atteint plus de 16 mètres vendredi, le plus haut niveau de la saison, mais est redescendu sous les 10 mètres dès dimanche, permettant à certains habitants de rentrer chez eux.

Le maire de Fort Simpson, Sean Whelly, affirme que la centrale électrique est à nouveau opérationnelle et que les bâtiments essentiels comme le centre de santé et le centre de loisirs sont de nouveau ouverts. L'épicerie Northern Grocery a retrouvé l'électricité et espère pouvoir rouvrir un jour après le retour de l’eau courante, le temps pour le magasin d’être nettoyé et réapprovisionné.

Avant de pouvoir rétablir le courant dans les habitations, les techniciens font du porte-à-porte, remontant l’île du sud au nord, pour s’assurer que les disjoncteurs sont bien arrêtés. Une mission qui devrait être achevée lundi ou mardi selon le maire. Certains habitants commencent à quitter le camp dans lequel ils vivent depuis plusieurs jours pour regagner leur maison une fois le courant rétabli.

La décrue permet aux autorités et aux habitants de Fort Simpson de commencer à mesurer l'étendue des dégâts. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

L’eau courante devrait être bientôt rétablie même si elle ne sera pas immédiatement potable, indique Sean Whelly. Ce sera de l'eau très chlorée qui sera injectée dans le système, explique-t-il. Nous n'allons pas être en mesure de garantir de l'eau potable dès le départ, mais on m'a dit que dès mardi, nous aurons de l'eau potable dans toute la communauté.

Le réseau d'égouts devrait quant à lui être fonctionnel d'ici mercredi, après avoir été vidangé.

Le maire de Fort Simpson explique que c’est en quelque sorte la première étape de la remise sur pied de la communauté même s’il faudra sûrement des mois et des millions de dollars pour réparer les dégâts.

Le maire de Fort Simpson, Sean Whelly, estime que le retour de l'électricité une première étape dans la remise sur pied de la communauté. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

La question de l’après

Nous vous soutiendrons lorsqu’il faudra commencer à remplir les demandes pour les différentes aides que le gouvernement territorial apportera, dit le maire Whelly et vous guiderons tout au long de ce processus.

Dimanche, pendant la décrue, les sinistrés ont également été autorisés à retourner voir leurs maisons pour évaluer les dégâts et il leur a été demandé d’en faire un rapport. Parmi eux, le chef de la Première Nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́, Gerald Antoine, et son fils. Pour lui, les gens pensent maintenant à la suite.

Je voudrais encourager les gens à continuer d’être ensemble, à continuer de s'entraider, à continuer d'être avec leur famille, et vous devez tous participer à la reconstruction de notre communauté , a déclaré le chef.

Même si c'est le neuvième jour, que c'est épuisant… il y a une lumière au bout du tunnel. Une citation de :Gerald Antoine, chef du conseil de la Première Nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́

Jean Marie River dévasté

La ministre de l'Infrastructure, Diane Archie, et la ministre responsable de la Société d'habitation, Paulie Chinna, se sont rendues vendredi dans la communauté de Jean Marie River, et y ont constaté les graves dégâts .

Nous sommes allés dans la communauté et j'ai ouvert un tiroir et tout était rempli d'eau, les matelas étaient sales, les meubles étaient sales, les réservoirs d'eau ont été détruits , raconte Paulie Chinna. Nous avons vu des entrepôts qui se sont retrouvés dans des arbres, nous avons vu un bloc de glace en plein centre de la communauté.

En se retirant des rues de Fort Simpson, le fleuve Mackenzie a laissé derrière lui des blocs de glace. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

La ministre Chinna a assuré à la population du soutien des autorités pour la reconstruction bien qu’elle ne sache pas quand encore quand celle-ci commencerait à Jean Marie River. Elle a expliqué que cela dépendra des rapports d'évaluations des dégâts, mais aussi de l’analyse environnementale après les dommages qu'ont subis les réservoirs de carburant.

Avec les informations de Mario De Ciccio à Fort Simpson