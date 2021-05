Les Saguenéens perdent le premier match de la demi-finale face aux Foreurs

À égalité 2-2, les Foreurs ont pris le dessus en troisième période, malgré deux buts refusés dans les 20 dernières minutes.

Val-d'Or prend donc les devants 1-0 dans cette série 3-de-5.

La partie était disputée en environnement protégé au Centre Vidéotron à Québec.

Il s'agissait du premier duel entre les deux équipes cette année. Elles ont présenté les deux meilleures fiches parmi celles qui sont basées au Québec.

Le prochain match aura lieu mercredi à 13 h.

L'autre demi-finale entre les Tigres de Victoriaville et les Islanders de Charlottetown débutera mardi.

La dernière fois où les Saguenéens ont remporté la demi-finale remonte à 1997.

Pierrick Dubé, des Saguenéens, regarde la rondelle dans le filet après avoir marqué sur une poussée individuelle depuis sa ligne bleue. Photo : LHJMQ, Jonathan Roy

Le fil du match

Les Saguenéens n'ont pas perdu en temps en début de match pour espérer donner le ton à la série. Hendrix Lapierre a marqué le premier but en avantage numérique, dès la quatrième minute, en poussant derrière le gardien des Foreurs, Jonathan Lemieux, un retour de lancer de Dawson Mercer. Ce dernier avait fait un tourniquet depuis le derrière du filet.

Pour le reste de la période, c'est le jeu défensif des Bleus qui a retenu l'attention, limitant la meilleure attaque du Québec à seulement sept lancers. En moyenne, en saison régulière, les Foreurs avaient marqué quatre buts par match. Ils ont bien menacé en fin de première période, mais le gardien des Saguenéens, Alexis Shank, n'a rien cédé.

L'égalité a été rapidement créée en deuxième par les Foreurs à l'aide d'une attaque à deux contre un. Après un arrêt de Shank face à Nathan Légaré, Alexandre Doucet complété le jeu. Quelques minutes plus tard, Val-d'Or a profité d'un avantage numérique pour prendre les devants. Maxim Cajkovic a enfilé son sixième des séries.

C'est d'ailleurs aussi avec l'avantage d'un homme que les Saguenéens ont répliqué peu après alors que Pierrick Dubé a transporté le disque depuis son territoire pour entrer en zone des Foreurs, déjouer habilement un défenseur adverse puis tromper le gardien d'un tir précis. C'était alors 2-2 alors que la mi-match approchait. Le pointage est demeuré inchangé jusqu'à la fin de l'engagement, mettant ainsi la table pour les 20 dernières minutes.

Contrairement à la première, ce sont les Foreurs qui ont obtenu le plus de chances de marquer, pendant que les Saguenéens tiraient seulement trois fois.

Les deux équipes ont amorcé le tiers en usant de prudence.

La reprise vidéo a ensuite été nécessaire à la suite d'un but des Foreurs à la 9e minute. Jordan Spence est entré en contact avec Shank et le filet a été déplacé au moment où Thomas Pelletier marquait. Il a finalement été décidé qu'il y a eu obstruction sur le gardien et le but a été refusé.

Les Foreurs n'ont cependant pas été trop secoués, car quelques minutes plus tard Nathan Légaré s'est amené seul devant Shank et a inscrit son septième en autant de matchs. C'est le défenseur Gabriel Villeneuve, qui a joué trois saisons avec les Saguenéens, qui lui a servi une passe savante.

Peu de temps après, les Foreurs ont pensé doubler leur avance à 4-2 par l'entremise de Jakob Pelletier. Encore là, la reprise vidéo a été nécessaire pour savoir s'il y avait hors-jeu à l'entrée de la zone saguenéenne. La décision est allée de nouveau à la faveur des Saguenéens, les gardant un seul but derrière leurs adversaires.

Val-d'Or a fini par marquer ce quatrième but quand Samuel Poulin a obtenu son 8e des séries. Les Saguenéens avaient alors moins de cinq minutes pour marquer deux fois. Alexis Shank a ensuite quitté sa cage pour laisser la place à un sixième attaquant, mais les Foreurs ont compté presque immédiatement dans le filet laissé désert, assurant ainsi le premier revers des Saguenéens en séries éliminatoires.

Vers la toute fin du match, un coup de Jacob Gaucher contre Félix Lafrance alimentera les discussions jusqu'à mercredi.