La situation sanitaire est nettement meilleure aujourd'hui qu'il y a un an

Le gouvernement du Québec doit annoncer son plan de déconfinement du Québec mardi à 17 h. L’an dernier, presque jour pour jour, le premier ministre tenait un point de presse et annonçait là aussi un plan de déconfinement qui permettait notamment les rassemblements intérieurs avec certaines restrictions. La situation sanitaire était alors plus précaire qu'aujourd'hui.

En mai 2020, le gouvernement annonçait qu’il serait possible pour dix personnes provenant d’au maximum trois ménages de se rassembler à l’extérieur dans toutes les régions du Québec à condition de respecter la distanciation de deux mètres. Un mois et demi plus tard, le 15 juin, les mêmes règles s'appliquaient pour les rassemblements intérieurs.

Il n’existait alors aucun vaccin contre la COVID-19, mais aucun variant plus contagieux de la maladie n’était encore connu.

Comparatifs

En date du 17 mai 2020, les bilans provinciaux des nouveaux cas quotidiens étaient très semblables à ceux d’aujourd’hui, avec en moyenne quelque 700 cas rapportés quotidiennement. Les hospitalisations, toujours en date du 17 mai, étaient 3 fois plus nombreuses en 2020 que cette année.

Par rapport à l’an dernier, les décès sont également en chute libre. Dans la dernière semaine, la santé publique a recensé en moyenne 7 décès par jour liés à la COVID-19. À la même période l’an dernier, le virus frappait de plein fouet dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et le Québec comptait plus de 90 décès par jour en moyenne.

Apparition de variants, vaccination, couvre-feu : comment la situation épidémiologique du 17 mai 2021 se compare-t-elle à celle du 17 mai 2020? Photo : Radio-Canada

Des mesures moins sévères cet été?

Basé uniquement sur la situation sanitaire, il est donc permis de rêver de pouvoir se réunir de nouveau en petits groupes, du moins à l’extérieur. François Legault, sans donner de précisions sur les rassemblements, laisse entendre que les mesures sanitaires seraient moins sévères cet été que l’an dernier.

Ça devrait être un plan pour l'été prochain qui est plus avantageux que l'été passé parce qu'on a la vaccination qui va bien, qu'on n’avait pas l'été passé , s’est contenté de répondre le premier ministre lundi.

Selon nos informations, les terrasses des restaurants en zone rouge pourraient rouvrir à partir du 28 mai en respectant de nombreuses conditions. Le gouvernement Legault a aussi indiqué que son plan de déconfinement s’inspirait de celui de la Saskatchewan dont les différentes étapes sont déterminées par le taux de vaccination de la population.

Avec la collaboration de Jean-François Blanchet