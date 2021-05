Ordre d'évacuation en bordure de Prince Albert en raison des feux de forêt

Ce feu de forêt se déplace rapidement et les personnes qui habitent et travaillent au nord de l'autoroute 55, à l'est de la route Cloverdale et à l'ouest de la route Honeymoon doivent évacuer immédiatement.

La fumée peut être vue de fermes environnantes. Photo : Mark Soloducha

Les personnes qui peuvent évacuer la zone par leurs propres moyens doivent utiliser l'autoroute 2 au sud et se rendre au Art Hauser Centre, au 690B de la 32e Rue Est, et s'inscrire sur la liste au Ches Leach Lounge.