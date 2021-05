COVID-19 : 55 % des adultes ont reçu une première dose de vaccin en C.-B.

Depuis une semaine, le nombre de cas actifs dans la province a baissé de 18 % passant de 6140 cas le 10 mai à 5021 cas lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le nombre d’hospitalisations a également baissé. Parmi les personnes infectées par le virus, 350 sont hospitalisées en raison de complications liées à la maladie, dont 132 qui se trouvent aux soins intensifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Malgré des chiffres plus encourageants cette semaine, les autorités de la santé parlent d’une levée graduelle et prudente des mesures restrictives.

Nous ne pouvons faire aucun changement pour le moment. Nous ne pouvons pas voyager ni avoir de grands rassemblements ce week-end , souligne la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry.

Nous ne sommes pas totalement en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité Une citation de :- Dre Bonnie Henry

La majorité des décès signalés par la province sont survenus auprès de personnes âgées de 60 ans et plus. Une personne dans la cinquantaine et une personne dans la quarantaine ont également succombé à la maladie.

Tous les Britanno-Colombiens âgés de 18 ans et plus peuvent dorénavant obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le vaccin est maintenant disponible pour tous alors il faut le célébrer. C’est le temps de se faire immuniser , indique la Dre Bonnie Henry.

Jusqu’à présent, plus de 55 % des adultes admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin et 130 023 secondes doses ont été administrées, ce qui représente 3 % des adultes admissibles.

Plus de détails à venir