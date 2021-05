Le recours aux agences privées a doublé et coûté 68 M$ au CISSS de la Côte-Nord

Pour l’année 2020-2021, le personnel issu de ces agences a travaillé 583 319 heures dans le réseau public du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, soit plus du double du bilan de l’année précédente.

En incluant les frais de déplacement, cette main-d'œuvre indépendante aura coûté 68 millions de dollars au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que ces données sont encore sous réserve d’approbation par un auditeur externe.

L’an dernier, le recours à la main-d'œuvre indépendante avait coûté près de 30 millions de dollars au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux régional.

La dépendance du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux aux agences a explosé au cours des dernières années. Alors que le personnel de ce type d’agence n’avait travaillé que 92 000 heures en 2017 pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , il en a travaillé 171 000 en 2019 et 287 000 en 2020 avant d’atteindre les niveaux records de cette année.

Manque criant de travailleuses et travailleurs

Des infirmières, des inhalothérapeutes, mais aussi des travailleurs sociaux, sont recherchés dans la région. Plus de 480 postes sont à pourvoir dans l’ensemble du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Mais avec seulement 15 diplômés en soins infirmiers cette année au Cégep de Baie-Comeau et de Sept-Îles, le système de santé public nord-côtier n’a pas le choix que d’attirer des travailleurs de l’extérieur.

J’ai au-delà de 250 postes vacants sur le territoire, et on a des gens de 55 ans et plus, 168 infirmières de 55 ans et plus, qui pourraient être éligibles à la retraite. [...] Il y a un besoin réel au moment où on se parle , indique le PDGprésident-directeur général par intérim du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Claude Lévesque.

Les bureaux du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada

Conditions de travail difficiles pour les infirmières régulières

De meilleurs salaires et conditions de travail inciteraient toutefois la main-d'œuvre de l'extérieur à venir sur la Côte-Nord via le réseau des agences privées, indique le Syndicat des intervenants et intervenantes de la santé du Nord-Est-Québécois (SIISNEQ).

Va falloir regarder toutes les conditions de travail qui s’y rattachent. La conciliation travail-famille; c’est important pour les jeunes d’avoir un horaire d’avance. Rentrer à 8 h, terminer à 4 h. Pouvoir aller s’occuper de sa famille et connaître ses congés d’avance. Ce sont toutes des choses qui sont importantes , présente la présidente du syndicat, Nathalie Savard.

Nathalie Savard est présidente du SIISNEQ, qui représente les infirmières du Nord-Est québécois. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, elle croit que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux devra avoir recours à la main-d'œuvre indépendante.

Oui, la main-d’œuvre indépendante est présente, je vous dirais qu'on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'on a des membres qui délaissent le réseau de la santé publique à cause de leurs conditions de travail. Oui, on le voit encore malheureusement , déplore la présidente du SIISNEQSyndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois .

Réorganisation prévue au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

Les effets des décrets ministériels de mars dernier, qui ont limité la rémunération et la mobilité de la main-d’œuvre indépendante devraient se faire voir bientôt selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

L’organisme dit être en train de revoir l'organisation du travail au sein de ses établissements pour attirer davantage de personnel.

Les gens veulent faire du soin infirmier. Ils veulent arrêter de faire des tâches qui les amènent en dehors du sens même de la profession des soins infirmiers. Nous, de notre côté, avec la direction des soins infirmiers, on est en train de revoir le modèle d'organisation en ce moment, les rôles et les responsabilités. On est en train de voir comment réorganiser l’offre de service , résume Claude Lévesque.

Avec les informations de Félix Lebel