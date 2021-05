Pandémie : les sexologues constatent une hausse de consultations

La sexualité des Québécois n’a pas été épargnée par la pandémie, étant intimement liée à la santé mentale et physique. Bien qu’il n’y ait pas de données exactes, la plupart des sexologues affirment qu’ils ont plus de clients que les années précédentes.

Toutefois, diverses raisons peuvent avoir motivé les gens à consulter : l’anxiété a pu accentuer les problématiques déjà présentes, certains vivent une plus grande détresse qu’avant, certains experts ont pu offrir plus de disponibilités grâce aux consultations en ligne, les gens ont plus de temps pour réfléchir ainsi que pour aller consulter, ils sont plus souvent à la maison avec le conjoint et ont donc moins de distractions, etc.

Kelly Chiasson, sexologue en Abitibi-Témiscamingue depuis 2017, insiste sur l’importance de consulter et de ne pas trop tarder si une problématique apparaît.

De manière générale, il y a beaucoup d'anxiété liée à la pandémie. On peut voir que généralement, l’anxiété va jouer au niveau des conflits et de la tension qu’il va y avoir au sein du couple. Puis, ce que j’ai aussi pu observer, c’est que pour plusieurs personnes, leur mécanisme pour conserver un certain équilibre dans leur vie, que ce soit au niveau de la santé mentale ou physique, a été affecté par la pandémie , explique Mme Chiasson.

Joanie Heppell, présidente de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, affirme qu’il y a beaucoup de souffrance en ce moment chez les Québécois et les Québécoises sur le plan de la sexualité, mais aussi des relations interpersonnelles.

Il y a plus de consultations en lien avec l’isolement, en lien avec la solitude. Les gens se sentent seuls et essaient de rencontrer [des gens], mais ce n’est pas possible, ou moins possible. [...] Tout ce qui est une montée de l’irritation et de tension dans les couples, ça, on le voit un peu plus qu’avant la pandémie. Pour le reste, pour les dysfonctions sexuelles, pour tout ce qui est identité de genre, orientation sexuelle, tout ça, ça reste relativement stable , explique-t-elle.

Manque de ressources

En Abitibi-Témiscamingue, il y a peu de sexologues dans le domaine privé, et encore moins dans le service public. C’est d’ailleurs ce que dénonce la présidente de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.

Selon elle, l’accessibilité est le plus gros enjeu au Québec, puisqu’il y a très peu de sexologues employés par les services publics. Certaines personnes auraient besoin de ces services, comme des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, mais ne peuvent s’offrir des experts dans le secteur privé.

Il y a quand même beaucoup de demandes, comme on n’est pas beaucoup en région, mais d’un autre côté, quand il est question d’avoir des services un peu plus spécialisés au niveau de la psychothérapie en sexologie, des expertises sexo-légales, à ce moment-là, c’est encore plus rare. Donc ce n’est pas rare de devoir référer des gens vers des ressources qui sont à l’extérieur de la région , explique Kelly Chiasson.

De son côté, Roxanne Labrecque-Bergeron a ouvert son bureau en Abitibi-Témiscamingue en 2018. Elle croit qu’on assiste de plus en plus à une reconnaissance de leurs services, tout comme l’émergence des psychologues par le passé. Elle souhaiterait que la demande d’aide en sexologie soit normalisée, que les gens n’anticipent plus autant en prenant rendez-vous.

Tout comme Mme Chiasson, Mme Labrecque-Bergeron fait des relations d’aide. Avec la relation d’aide, on va travailler surtout dans le "ici et maintenant". On va explorer quand même comment la problématique s’est installée : qu’est-ce que ça fait du côté des émotions, qu’est-ce que ça vient chercher comme besoin? Puis, avec ça, on va venir trouver des solutions ensemble , explique cette dernière.

Consultations en ligne

Les deux sexologues font de la télémédecine et apprécient cette formule. Elles peuvent parler avec des clients qui sont à plusieurs heures de route, sans qu’ils aient à se déplacer. De plus, le fait d’aborder des sujets aussi intimes peut intimider dans un bureau inconnu.

Les gens sont plus à l’aise chez eux, avec une doudou sur leur sofa, comparé à dans un bureau avec de gros néons froids , explique Mme Labrecque-Bergeron. Elle-même est plus à l’aise pour aider les gens de chez elle.

Les consultations en ligne ont tout de même des limites. Certains foyers n’ont toujours pas accès à un Internet de qualité, et certains ne sont tout simplement pas à l’aise avec Internet. Pour cette raison, Kelly Chiasson souhaite recommencer les consultations en présentiel un peu plus tard dans l’année.