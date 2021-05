50 % de la population vaccinée en Mauricie-Centre-du-Québec

La région vient de passer le cap de 50 % de sa population ayant reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. L’administration des deuxièmes doses se poursuit dans les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés. Pour le moment, seulement 2 % de la population a reçu une deuxième injection.

En combinant les doses administrées et les rendez-vous confirmés d’ici le 6 juin, la Mauricie et le Centre-du-Québec atteindraient 71,7 % de leur population vaccinée sur un objectif de 75 %. Le premier ministre du Québec François Legault doit annoncer mardi en fin de journée son plan de déconfinement.

Couverture vaccinale (en date du 16 mai 2021) 70 ans et plus : 92,2 %

60-69 ans : 86,5 %

50-59 ans : 69,1 %

40-49 ans : 46,4 %

30-39 ans : 28,8 %

18-29 ans : 20,4 %

12-17 ans : 1,1 %

Selon Maude Laberge, chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec en santé des populations et pratiques optimales en santé, en plus du taux d’immunisation, le gouvernement devrait prendre en compte les données épidémiologiques et les capacités du système de santé. Ça serait de regarder l’ensemble pour déterminer les seuils [à atteindre] pour les différentes étapes du déconfinement , estime-t-elle.

La professeure ajoute que le plan devra être clair avec des données pour chaque objectif à atteindre afin que la population puisse comprendre la situation de sa région. Maude Laberge estime qu’une telle stratégie pourrait permettre de convaincre certaines personnes de se faire vacciner.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec rapporte lundi 25 nouveaux cas de COVID-19, soit 10 au Centre-du-Québec et 15 en Mauricie. Une personne de moins est hospitalisée et les cas actifs sont en baisse à 51,5 cas par 100 000 habitants.