L’indépendance de l’École de médecine du Nord de l’Ontario contestée à Queen’s Park

Dans son Projet de loi omnibus 276, la province souhaite rendre indépendante l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) qui dépend de l’Université Laurentienne et de l’Université Lakehead pour délivrer des diplômes. Les établissements partagent également des frais administratifs et plusieurs bâtiments.

Le projet de loi est à l'étude devant le Comité permanent des affaires gouvernementales cette semaine, des intervenants qui sont liés à l' EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario devraient intervenir au cours des prochains jours.

Le projet d’autonomie a été qualifié d’ inutilement risqué par la présidente et vice-chancelière de l’Université Lakehead, Moira McPherson.

La fin de la collaboration entre l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario et les deux universités pourrait coûter plusieurs millions de dollars qui seront payés par les contribuables, le gouvernement et les étudiants, avance Mme McPherson.

L'École de médecine du Nord de l'Ontario a un campus à l'Université Laurentienne, à Sudbury, ainsi qu'à l'Université Lakehead, à Thunder Bay. Photo : CBC / Jenifer Norwell

Selon elle, la disparition de la faculté de médecine au sein de l'Université Lakehead nuira aussi à sa réputation et attirera moins d'étudiants dans son établissement.

Nous ne pouvons pas continuer à éroder les programmes offerts par les universités du Nord en créant de nouvelles institutions pour répondre à un besoin particulier. Cela va nuire à nos universités et au partage des savoirs , a martelé Mme McPherson devant l’Assemblée législative lundi.

Dans le Nord, nous sommes plus forts si nous travaillons ensemble. Une citation de :Moira McPherson, présidente et vice-chancelière de l’Université Lakehead

La présidente de l’Université Lakehead s’inquiète également de la viabilité du programme de médecine. Pour le moment il n’y a aucune assurance que ce programme va conserver son accréditation , affirme-t-elle.

Le Dr Arnold Aberman, qui a participé à la création de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario et qui s’exprimera mardi en chambre, ne voit aucun avantage à l’indépendance de l’École de médecine.

Les écoles de médecine doivent être étroitement liées aux autres facultés des sciences de la santé comme les sciences infirmières, dentaires, la pharmacie, la physiothérapie , soutient Dr Aberman.

Lorsque l’on pratique la médecine, les différents soignants travaillent ensemble et je pense qu’il faut que ces différents corps de métier étudient ensemble. Une citation de :Dr Arnold Aberman

De son côté, l’association étudiante de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario considère que l’autonomie de l’établissement ne changera pas grand-chose .

Il n’y avait pas vraiment de collaboration avec des professeurs des départements de l’Université Lakehead , souligne Joseph Boyle, président de l’association des étudiants de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario .

Les étudiants ne sont pas plus au courant que ce que l’on peut lire dans les nouvelles. Tous les messages de l’administration sont qu’il n’y aura pas trop de changement. Une citation de :Joseph Boyle, président de l’association des étudiants de l’ EMNO École de médecine du Nord de l'Ontario

Farhan Yousaf, président de l’association étudiante de l'Université Lakehead, appréhende quant à lui la fin de la collaboration avec l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario .

Cela pourrait augmenter les taxes des contribuables, mais aussi les frais de scolarité pour les étudiants qui n’ont pas forcément les moyens de payer plus cher pour aller à l’université , plaide-t-il.

Le mois dernier, la PDG de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario a salué la décision du gouvernement de permettre l’autonomie de l’établissement.

Débats sur trois jours

L’Association des municipalités du Nord-Ouest (NOMA) dit s'opposer fermement à la décision du gouvernement de dissocier ces institutions sans d'abord consulter les parties respectives et avoir des discussions sur ce qui serait dans l'intérêt supérieur du Nord-Ouest de l'Ontario .

NOMAAssociation des municipalités du Nord-Ouest est appelée à s'exprimer devant le Comité permanent des affaires gouvernementales mardi pour défendre son point de vue.

Selon l’Université Lakehead, le ministère des Collèges et Universités et les députés locaux ont reçu plus de 2000 lettres au sujet de la possible indépendance de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario .

Le gouvernement a expliqué ce matin à Queen's Park que garantir l’indépendance de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario démontre sa volonté d’encourager les études postsecondaires dans le Nord de l’Ontario.

Les débats vont se poursuivre jusqu'à mercredi.