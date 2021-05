Réactions très partagées au projet de tunnel Québec-Lévis

Le dévoilement des détails du projet de troisième lien entre Québec et Lévis génère des réactions aux antipodes au sein de la classe politique et du milieu des affaires de la région.

Pour le député solidaire Sol Zanetti, le tunnel de 8,3 km sur deux étages proposé par le gouvernement Legault est catastrophique pour l’environnement et le paysage urbain de la Vieille Capitale, à tel point qu’il doute que l’infrastructure voie le jour.

Je pense que ce projet-là ne se fera pas [...] parce qu'il ne passera jamais le test d'aucune évaluation environnementale qui se respecte. C'est complètement impossible. On est dans un projet qui va susciter une mobilisation populaire énorme , a prédit l’élu de Jean-Lesage.

La cheffe du parti municipal Transition Québec, Jackie Smith, s’est montrée tout aussi indignée. Elle estime que le projet de troisième lien n’est tout simplement pas acceptable d’un point de vue environnemental.

Le 3e lien reste un projet injustifié qui s’attaque à la qualité de vie des personnes résidant au centre-ville et qui va à l’encontre des efforts nécessaires pour la lutte aux changements climatiques , a réagi la candidate à la mairie de Québec.

Le Réseau express de la Capitale (REC) inclura un tunnel Québec-Lévis, un tracé de tramway ainsi que des dessertes vers les banlieues de Québec et de Lévis. Photo : Radio-Canada

Mobilité interrives

Sur la scène fédérale, les députés conservateurs de la région de Québec ont salué le projet d’infrastructure dévoilé par le premier ministre François Legault. Ils sont ravis de constater que le futur tunnel desservira les banlieues nord.

Il est important de déployer un moyen qui permettra à l’ensemble des citoyens de la région de la communauté métropolitaine de Québec de pouvoir se déplacer adéquatement entre les deux rives et ainsi donner le souffle nécessaire au développement de la grande région de Québec et de ses banlieues , ont réagi dans un communiqué les députés Pierre Paul-Hus, Gérard Deltell et Joël Godin.

Pour sa part, la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis, Marie-Josée Morency, y voit un projet complet qui facilitera la mobilité et la rétention de la main-d’œuvre.

On a l'annonce d'un projet global, d'un projet de consensus aussi qui allie voies réservées, tunnel, tramway, interconnexion, mobilité durable. Donc, on est très, très heureux , a-t-elle commenté.

Quant au maire de Québec, Régis Labeaume, qui n’a jamais été un chaud partisan du troisième lien, il est d’avis que le raccordement du tunnel sous-fluvial à deux stations du tramway le rend pertinent .

Avec la collaboration de Marc-Antoine Lavoie, Pierre-Alexandre Bolduc et Jonathan Lavoie