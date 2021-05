Un nouveau cas de COVID-19 signalé à l’Île-du-Prince-Édouard

Une personne dans la quarantaine a contracté le virus lors d’un voyage hors du Canada atlantique.

En lien avec cette nouvelle infection, on demande aux personnes actuellement en isolement qui étaient à bord du vol 8012 d’Air Canada entre Montréal et Charlottetown le 11 mai de surveiller leurs symptômes et de passer un test de dépistage de la COVID-19 au besoin.

Depuis le début de la pandémie, la province dénombre 192 cas de COVID-19 sur son territoire.

Les responsables de santé publique identifient à présent neuf cas actifs à travers la province.

Aucune personne atteinte du virus n’est hospitalisée.