La majorité des universitaires de retour en classe cet automne

Le retour des cours en classe à la prochaine rentrée universitaire ne concerne qu’une partie des effectifs, explique le vice-président associé de l'Université de la Saskatchewan et président de l'équipe d'intervention et de rétablissement en cas de pandémie de l'université, le Dr Darcy Marciniuk.

Nous prévoyons que la plupart des cours seront donnés en personne et que la plupart des étudiants auront des activités en personne, mais ce ne sera pas le cas pour 100 % des effectifs.

Le trimestre d'automne est qualifié de transitoire. L'université proposera encore certains cours en mode virtuel et une partie du personnel continuera à travailler à distance.

Les étudiants intéressés par un retour en classe pourront commencer, dès le mois de juin, à s'inscrire aux cours qu'ils suivront à la rentrée prochaine.

Réouverture des restaurants et des résidences étudiantes

Les restaurants du campus et les résidences universitaires rouvriront aussi, indique l'université.

Nous essaierons d'offrir autant de flexibilité que possible, mais nous espérons qu'avec toute la planification et les pratiques, nous pourrons transmettre et créer un environnement très sûr pour que les gens se sentent bienvenus sur notre campus , déclare M. Marciniuk.

Le retour des étudiants suivra la courbe du nombre de cas de COVID-19 à l’automne. Une citation de :Darcy Marciniuk, vice-président associé de l'Université de la Saskatchewan

Si la pandémie s'atténue, nous envisageons et planifions le retour progressif de presque tout le monde , confirme Darcy Marciniuk.

Encourager les étudiants à se faire vacciner

La nouvelle présidente de l’Union étudiante de l’Université de la Saskatchewan, Tasnim Jaisee, déclare que la sécurité est la priorité des étudiants et du personnel.

Personnellement, je vais me faire vacciner et j'encourage tous ceux qui m'entourent à le faire aussi [...] Il est très important pour beaucoup d'entre nous que la communauté revienne sur le campus en toute sécurité , explique-t-elle.

Tasnim Jaisee estime que les gestes barrières devront être maintenus même si la situation sera différente de l’année dernière.

J’aimerais toutefois voir un plan de sécurité complet pour les étudiants qui retournent sur le campus et j'espère recevoir des informations à ce sujet de la part de l'université dans les prochains mois.

Une réouverture complète dans quelques mois

Pour le Dr Darcy Marciniuk, une réouverture complète du campus serait envisagée pour le mois de janvier prochain.

Ainsi, nous aurons toujours des masques. Nous éviterons les grands rassemblements, même si nous nous attendons à ce que certaines des exigences en matière de distance physique soient réduites. L'hygiène et la désinfection feront toujours l'objet d'une attention particulière , dit-il, ajoutant qu'il est prévu de proposer la vaccination directement sur le campus.

