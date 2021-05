178 nouveaux cas en Saskatchewan au moment où des restrictions sont levées à Regina

Alors que 42 225 personnes se sont rétablies de la maladie, la Saskatchewan dénombre 1965 cas actifs et 142 hospitalisations.

Là où les nouveaux cas prédominent Saskatoon : 55 cas

Regina : 42 cas

Centre-Est : 21 cas

Une personne de plus de 80 ans a perdu la vie dans la zone Centre-Sud après avoir contracté le virus. La province annonce un autre décés dans la zone Sud-Est, où la victime avait entre 50 et 59 ans.

La province recense 9343 variants sur le territoire, dont 4341 variants britanniques et 87 variants brésiliens.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Tableau indiquant la progression de la COVID-19 en Saskatchewan.

Regina procède cette semaine à la réouverture de ses bars et restaurants. Le gouvernement provincial lève également toutes les restrictions de voyage entourant la région de la capitale et envisage d’activer la première phase de son plan de déconfinement à partir du 30 mai.

La campagne de vaccination se poursuit

Le 16 mai, la Saskatchewan a administré 12 173 doses de vaccin, amenant le total provincial à 603 125 vaccinations.

Une cargaison de 63 180 vaccins Pfizer/BioNTech est prévue dans les prochains jours.

Premières doses 40 ans et plus : 74 %

30 ans et plus : 67 %

18 ans et plus : 59 %

Tous les résidents de 20 ans et plus en Saskatchewan sont désormais admissibles au vaccin. Le 18 mai, tous les Saskatchewanais de 16 ans et plus y auront droit.

Pour ce qui est des deuxièmes doses, les personnes de 85 ans et plus y sont maintenant admissibles, ainsi que celles qui sont atteintes de cancer ou qui ont reçu un don d’organe.