Québec suspend la nomination d'Ali Nestor comme chevalier de l'Ordre national

Le fondateur et directeur général de l’organisme Ali et les Prince*sse*s, Ali Nestor, pourrait ne pas être fait chevalier de l'Ordre national du Québec, comme il était prévu qu'il le soit, le mois prochain.

Le ministère du Conseil exécutif a indiqué à Radio-Canada lundi que sa nomination était suspendue, le temps de voir si la plainte pour voies de fait et agression sexuelle déposée contre lui par son ex-conjointe sera retenue.

Ladite plainte doit être analysée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). En attendant, une date de comparution hypothétique pour la fin du mois de mai lui a été transmise. Celle-ci pourra être annulée si le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales estime, après avoir étudié la plainte et la déposition auprès des policiers, qu'il n'y a pas matière à poursuite.

L'ex-boxeur et entraîneur devait initialement se joindre à l'équipe de Denis Coderre en cas de victoire aux élections municipales du 7 novembre pour devenir conseiller spécial en matière de sécurité publique, jeunesse et diversité.

Le parti l'a toutefois écarté quelques heures après l'annonce, vendredi dernier, faisant savoir qu'Ali Nestor faisait face à des allégations de voies de fait et d'agression sexuelle.

La plainte a été déposée à la police de Repentigny, où habite le principal intéressé.

Plus de détails suivront.