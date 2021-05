Une aide financière de 30 millions pour les ateliers d’artistes à Montréal

Plusieurs artistes, dont Laurence Nerbonne et Marc Séguin, ont critiqué récemment la spéculation immobilière qui frappe les ateliers d’artistes. En raison de l’embourgeoisement des quartiers centraux, plusieurs artistes doivent déménager de plus en plus loin.

On est poussés à l’extérieur, dans d’autres quartiers, et ça devient presque chaque fois temporaire, parce que les quartiers sont revampés [...] et la spéculation immobilière reprend ses droits , avait expliqué Marc Séguin il y a trois semaines.

La somme de 30 millions de dollars servira principalement à rénover les ateliers d’artistes de la métropole , précise un communiqué conjoint du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.