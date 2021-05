COVID-19 : des membres de la communauté LGBTQ+ encore plus isolés

Un texte d'Audrey Simon

C'est le constat que fait Elizabeth Johnson, résidente de Powell River et membre d’un groupe Facebook de rencontres romantiques altersexuelles en Colombie-Britannique. Elle affirme qu’il est très difficile de rencontrer des personnes appartenant à la communauté queer depuis le début de la pandémie, surtout dans une ville de moins de 15 000 habitants.

J’ai essayé d’entrer en contact avec des personnes de la communauté, mais elle est très discrète, et puis il n’y a pas vraiment d’évènements queers , déplore-t-elle.

La quarantenaire ajoute que la communauté est grande, mais qu’elle ne possède pas d’espaces sécuritaires où organiser des évènements. Être en ligne est le seul moyen de rencontrer du monde... précise la résidente de Powell River.

La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est soulignée le 17 mai, pour commémorer la date où, en 1990, l’ OMSOrganisation mondiale de la santé a retiré l’homosexualité du registre des maladies mentales. Cette journée est habituellement marquée de célébrations, de marches et de manifestations partout dans le monde, y compris en Colombie-Britannique.

Femme transgenre à la tête du groupe de rencontres qu’elle a créé en 2017, Veronica Greer explique qu’elle souhaitait offrir un espace sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ de la province qui voulaient faire des rencontres en dehors des applications traditionnelles de rencontres.

J’ai senti qu’il y avait besoin d’un espace sécuritaire parce que les applications de rencontres ont tendance à regorger de commentaires négatifs et de personnes homophobes ou transphobes. Mon groupe permet aux gens de partager des photos et de communiquer respectueusement les uns avec les autres.

La thérapeute spécialisée en conseil pour les traumatismes, qui a son propre cabinet à Victoria, indique qu’une petite équipe de modérateurs permet de maintenir un climat sain, tout en s'assurant que seules les personnes issues de la communauté sont acceptées. Nous n’avons pas à nous soucier des personnes hétérosexuelles qui nous harcèlent , dit-elle.

Depuis la crise sanitaire, Mme Greer observe que les demandes d’ajout ont augmenté. 200 personnes ont rejoint le groupe, ce qui dénombre plus de 500 membres désormais , précise-t-elle fièrement.

L’édition COVID-19 du sondage Sexe au présent du Centre de recherche communautaire (CBRC) montre que 60 % des répondants indiquent qu’ils se sentent moins liés à leurs communautés. Nous savons que les connexions communautaires et sociales sont d’importants facteurs qui contribuent à une santé mentale positive chez les personnes queers , constate Francesco MacAllister-Caruso, gestionnaire des communications du CBRC.

Sexe au présent est la principale initiative de recherche communautaire du CBRC et le sondage le plus important sur la santé des hommes canadiens GBT2Q.

Les comparatifs sont effectués avec les données recueillies dans les éditions précédentes du sondage annuel.

Le sondage (lien externe)  (Nouvelle fenêtre) a été fait en ligne et en personne, dans 15 villes du Canada, et dans les deux langues officielles. Le nombre de répondants était de 6200, en 2019 et de 1650 répondants pour 2020.