Les Montréalais pourraient s'attabler à une terrasse dès le 28 mai

Questionnée lundi en point de presse sur la possibilité d'une réouverture des terrasses à compter du 1er juin à la faveur du futur plan de déconfinement de Québec, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré : C’est évident qu’on souhaite que ce soit le 1er juin, mais même si c’est le 3, je vais être super contente.

Selon la mairesse, si la baisse des cas et des hospitalisations à Montréal se maintient, il se pourrait fort bien que les Montréalais soient attablés à la terrasse des bars et des restaurants au cours des prochaines semaines.

C’est une chose à laquelle on aspire, surtout quand on voit que Montréal se rapproche vraiment de la frontière entre la zone orange et la zone rouge.

Rappelons que la ligne fixée par le gouvernement pour départager une zone rouge d’une zone orange dans une région donnée est, entre autres, fixée à 100 cas actifs pour 100 000 habitants.

Or, dans son dernier bilan, la santé publique du Québec rapportait un taux de 109,9 cas pour 100 000 habitants dans la métropole, 108 à Laval et des taux inférieurs à 60 dans les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie.

C’est quand même impressionnant. […] Au début de la pandémie, on était l’épicentre au pays. Je suis très fière des Montréalais. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le 6 mai dernier, l’administration de la mairesse avait créé certaines attentes en annonçant qu’elle était en discussion avec le gouvernement Legault en vue d’une réouverture des terrasses à compter du 1er juin prochain.

Autant pour le gouvernement que pour nous, la santé publique, ça a toujours été notre priorité. Mais c’est sûr qu’on a hâte d’avoir un petit peu de loose , a avoué Mme Plante, sourire en coin.

Après bientôt six mois de couvre-feu, d’interdiction de se rassembler, de contraventions salées et de restrictions sanitaires strictes, le gouvernement de François Legault doit présenter mardi, à 17 h, son plan de déconfinement.

Alors que la campagne de vaccination se poursuit au Québec à vitesse grand V – bientôt 50 % de la population aura reçu au moins une dose – et que les données sur la contagion et les hospitalisations continuent de baisser, les Québécois ont de grandes attentes face à leur gouvernement.

La semaine dernière, le premier ministre Legault avait notamment évoqué un possible retour en zone orange pour Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie, ce qui signifie notamment une réouverture des salles à manger et des terrasses. Il n'avait cependant rien promis en ce qui concerne Laval et Montréal.