Lucie Allard sera candidate à la mairie de Bécancour

Une deuxième personne candidate à la mairie de Bécancour fait son entrée dans la course. Lucie Allard annonce qu’elle briguera la mairie aux élections municipales de novembre. Elle avait été candidate aux dernières élections provinciales pour le Parti québécois dans la circonscription de Nicolet-Bécancour.

En plus d’être directrice générale du centre de la petite enfance Chez-Toi Chez-Moi depuis plus de 20 ans, elle est aussi présidente d’Entreprendre MRC Bécancour. Pendant cinq années, elle a également occupé le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière à la Municipalité de Saint-Wenceslas.

Lucie Allard souhaite profiter des prochaines semaines pour rencontrer les citoyens afin de déterminer quelles sont leurs priorités. La candidate souhaite tout de même assurer une continuité avec le présent conseil municipal en misant sur les services offerts aux familles, le développement des entreprises et l’offre touristique et culturelle de la ville.

Elle fera campagne face à Pierre-Michel Auger qui a annoncé sa candidature en février après l'annonce par l'actuel maire Jean-Guy Dubois de son retrait de la vie politique.