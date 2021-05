Des travailleurs du réseau de la santé réclament de meilleures conditions

Environ 75 travailleurs affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux se sont réunis pour manifester sur le boulevard Harvey, dans l’arrondissement de Jonquière, lundi. Il s'agissait notamment du personnel de bureau et des préposés aux bénéficiaires.

Une manifestation était également organisée à Roberval lundi après-midi.

Les manifestants dénoncent le blocage des négociations alors que leur convention collective est échue depuis plus d'un an. Les travailleurs réclament entre autres de meilleurs salaires.

Une grève pourrait avoir lieu s’il n’y a pas d’avancée dans les négociations.

Nous on a nos mandats de grève qu'on est allé chercher la semaine passée, explique la présidente du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l'administration de la santé et des services sociaux du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Sandra Quirion. Près de 90 % des gens ont voté pour la grève. Ils sont prêts à y aller cette année parce que ça fait plusieurs années qu'on veut plus.

La CSN revendique des augmentations de salaire en montant fixe de 2 $ l’heure pour 2020 et de 0,75 $ l’heure pour 2021 et 2022. Selon le syndicat, ce type d’augmentation aurait un impact plus important pour les salariés qui gagnent moins.

Les conventions collectives du secteur public sont échues depuis le 31 mars 2020.

Avec les informations de Marie-Michèle Bourassa