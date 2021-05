La couverture vaccinale progresse à Ottawa et dans l'est ontarien

De jeunes adultes d'Ottawa et de l'est ontarien sont heureux de finalement pouvoir prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la COVID-19. Le gouvernement en fait l'annonce lundi, alors que la couverture vaccinale ne cesse de s'étendre dans la province.

Le gouvernement ontarien a annoncé que toutes les personnes âgées de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour obtenir une première dose du vaccin contre la COVID-19 à compter de mardi.

La province a choisi de devancer la date à laquelle les plus jeunes pourront se faire vacciner en raison d'importantes livraisons qui sont attendues dans les prochaines semaines.

Il s’agit d’une excellente nouvelle, selon Sacha Goyette, un jeune étudiant d'Hawkesbury. Pour lui, la vaccination est la meilleure solution pour que la pandémie finisse au plus vite .

Le jeune homme, né en 2003, fait partie de la population visée, mais comme il a déjà été vacciné avec une dose restante de la clinique de vaccination où il fait du bénévolat, c’est pour ses amis qu’il se réjouit.

Ce dernier affirme que tous comptent se faire vacciner.

Je pense que tout le monde devrait le faire, ça va vraiment valoir la peine. Une citation de :Sacha Goyette

M. Goyette commencera sa première année à l'Université de Montréal à l’automne. Il explique que l’établissement a déjà annoncé que certains cours se feraient en ligne. C'est certain que ça, ce n'est pas plaisant pour ma première année, mais j'espère vraiment qu’on va pouvoir avoir le plus de cours en présentiel possible , ajoute-t-il.

Le plus vite tout le monde est vacciné, le plus rapidement on va pouvoir retourner à la normale, revoir nos amis , résume le jeune homme, ajoutant qu'il a toujours espoir de revoir ses amis le jour de leur remise des diplômes.

Une première moitié de faite à Ottawa

La Ville d’Ottawa rapporte, sur le site de Santé publique Ottawa (SPO), que 51 % de sa population éligible a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, soit 438 718 résidents.

Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, le maire de la ville, Jim Watson se félicitait déjà, dimanche, qu’Ottawa ait franchi une étape importante dans sa lutte contre la COVID-19 , en dépassant le seuil de 50 %.

SPOSanté publique Ottawa précise également que 4 % de sa population éligible a même reçu deux doses du vaccin, soit 30 360 résidents.

La vaccination va bon train en Outaouais

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais soutient que la région connaît une bonne cadence de la vaccination .

Par courriel, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a indiqué que la couverture vaccinale est établie à 48,3 %. La vaccination est disponible pour les 18 ans et plus depuis vendredi dernier, en Outaouais.

Présentement, c'est 7500 rendez-vous qui ont été pris depuis l'ouverture aux 18-24 ans. Une citation de :Extrait d'un courriel du CISSS de l'Outaouais

Pour l'instant, 17,4 % des 18 à 24 ans ont été vaccinés.

