Pour la première fois, la COVID recule dans tous les États américains, dit Biden

Le président Biden a cependant insisté sur la fragilité des progrès réalisés. Nous n'avons pas fini de combattre ce virus , a-t-il martelé au cours d'un point de presse donné à la Maison-Blanche.

Le nombre de cas pourrait repartir à la hausse dans les États où le taux de vaccination est faible, a-t-il prévenu.

Nous perdons encore trop d'Américains , a déploré le président Biden, ajoutant que ceux qui ne se font pas vacciner finiront par en payer le prix .

Il nous reste encore des dizaines de millions de personnes à vacciner. Mais nous faisons des progrès significatifs. Une citation de :Joe Biden, président des États-Unis

Jusqu'ici, 60 % des adultes américains ont reçu au moins une dose, a-t-il précisé.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recensaient dimanche soir moins de 29 000 cas sur l'ensemble du territoire américain, comparativement à près de 313 000 en début d'année.

Selon le New York Times, le nombre de cas à l'échelle du pays a chuté du tiers au cours des 14 derniers jours, avec des baisses variant entre 2 %, au Nevada, et 78 %, au New Jersey.

Sur la même période, la base de données du quotidien new-yorkais fait toutefois état d'une augmentation de 1 % en Louisiane et de 2 % au Wyoming.

Ces données encourageantes, dans l'ensemble, suivent de quelques jours la décision des CDC de lever certaines restrictions pour les personnes vaccinées.

Invoquant la diminution importante du nombre de cas, les résultats d'études et l'extension de la vaccination aux adolescents de 12 à 15 ans, la principale agence fédérale de santé publique du pays a indiqué que les Américains qui ont reçu toutes leurs doses du vaccin contre la COVID-19 n'avaient plus besoin de porter un masque ou de respecter la distanciation sociale dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs.

Selon les données des CDC, mises à jour lundi matin, le taux de vaccination partiel de l'ensemble des Américains atteint désormais 47,3 %. En outre, 37 % des Américains ont reçu les deux doses des vaccins Pfizer ou Moderna, ou la dose unique de celui de Johnson & Johnson.

Au début du mois, Joe Biden a défini une nouvelle cible de vaccination pour les États-Unis : avoir administré au moins une dose à 70 % des adultes américains d'ici la fête de l'Indépendance, le 4 juillet.

Depuis le premier cas de coronavirus recensé aux États-Unis, en janvier 2020, les États-Unis ont cumulé tout près de 33 millions de cas confirmés et plus de 586 000 morts, selon les données de l'Université Johns Hopkins.

Les États-Unis partageront 20 millions de doses de plus

Le président Biden a par ailleurs indiqué que les États-Unis, accusés de faire trop peu pour aider à juguler la pandémie, fourniraient au moins 20 millions de doses supplémentaires à des pays qui peinent à empêcher la progression du coronavirus.

Ces doses viendront s'ajouter aux 60 millions de doses déjà promises à d'autres pays.

Contrairement à l'annonce faite il y a quelques semaines, celle-ci concerne les trois vaccins qui ont reçu l'autorisation des autorités fédérales américaines. La précédente était limitée au vaccin d'AstraZeneca, qui n'a pas encore été approuvé aux États-Unis et dont l'utilisation est davantage controversée en raison de très rares cas de thromboses.