Procès de François Asselin : 44 lésions découvertes sur l’une des victimes

Le corps de François Lefebvre comportait 44 blessures faites à l’aide d’un objet piquant et tranchant, fort probablement un couteau. Voilà ce qu’a révélé au jury André Bourgault qui a effectué l’autopsie durant deux jours.

De ces plaies, 24 étaient situées sur la tête et dans le cou. L’une d’entre elles était située sur le côté droit du cou. Le caractère irrégulier de cette plaie suggère qu’il aurait descendu la lame sous la peau provoquant une incision d’une longueur de 18 centimètres. Les artères carotides, un gros vaisseau qui peut saigner beaucoup et relativement rapidement , ont été sectionnées. Cette blessure fut fort probablement celle qui a causé la mort de François Lefebvre.

Son oreille a aussi été transpercée et son crâne entaillé par deux autres impacts.

Neuf plaies ont été découvertes au thorax, à l’abdomen et au dos de la victime. Certaines de ses plaies rejoignaient les poumons, provoquant des hémorragies internes.

Finalement, André Bourgault est d’avis que la victime a tenté de se défendre. Une lésion au bras gauche et un trou dans sa main droite, visiblement transpercée par l’arme du crime, suggèrent qu’il a tenté de se protéger des attaques de son assaillant.

Asselin a quant à lui subi des blessures à une main et une jambe. Son sang a aussi été trouvé sur la scène de crime. Il a affirmé au policier qui l’interrogeait qu’au cours d’une chicane, François Lefebvre a dit vouloir le tuer, le menaçant à la pointe d’un couteau.

Tu veux me tuer ? Hey ! On est deux, il en reste un , a dit Asselin qui a ensuite admis avoir tué François Lefebvre et placé son corps dans une boîte de carton après avoir réussi à lui enlever le couteau des mains.

Quelques minutes auparavant, Asselin racontait avoir reçu un diagnostic en lien avec des troubles psychotiques. Tu te fais un scénario et tu te crois , avait-il résumé au policier.

Il aurait tenté de nettoyer la scène

Selon la prétention des policiers, Asselin a tenté de nettoyer la scène de crime.

L'analyse de la scène effectuée par la biologiste judiciaire Maria Fiorillo lui permet d'affirmer que François Lefebvre a subi au moins trois impacts alors qu'il était en position basse ou au sol, entre le lit et le mur. Les traces de sang diluées au sol et sur les murs suggèrent que l'assassin a tenté de nettoyer les lieux.

L'utilisation du luminol a permis aux policiers de détecter des traces de pas ensanglantées dans la salle de bain. Du sang dilué a également été retrouvé sur le bouchon et les rebords du bain. Il y avait aussi des taches de sang sur le rideau de la douche et le plancher.

Un second interrogatoire vidéo

Pour la deuxième fois au cours de ce procès, le jury doit faire l’écoute d’un interrogatoire vidéo. Après celui d’une durée de plus de six heures où Asselin avait finalement confessé le meurtre de son père Gilles Giasson, il est maintenant question du meurtre de François Lefebvre dans cet interrogatoire réalisé le 17 mai 2018 après la découverte du corps de son collègue de travail âgé de 59 ans.

43 témoins ont jusqu’ici été entendus. Les prochains à s’adresser au jury après l’écoute de cette vidéo seront des experts psychiatres qui devront se prononcer sur la responsabilité criminelle de l’accusé.

Le procès de François Asselin entame sa troisième semaine d’audiences au palais de justice de Trois-Rivières. Il est accusé des meurtres de son père Gilles Giasson et de son collègue François Lefebvre pour lesquels il s'est confessé. Le jury devra déterminer s’il était criminellement responsable de ses gestes au moment des événements.