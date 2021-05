La Nouvelle-Écosse signale 91 nouveaux cas de COVID-19

La Nouvelle-Écosse annonce que 91 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, mais deux fois plus de gens, c'est-à-dire 187 personnes, se sont rétablis pendant la même période.

Il y a 66 nouveaux cas dans le secteur du centre, 17 dans le secteur de l'est, trois dans le secteur de l'ouest et cinq dans le secteur du nord.

Deux autres patients dans une unité non désignée pour la COVID-19 au Halifax Infirmary du Centre des sciences de la santé QEII ont également été identifiés comme porteurs du virus de la COVID-19. Ils ont été transférés dans l'unité désignée pour la COVID-19. Les autres patients de l'unité ont obtenu un résultat négatif au test de dépistage et sont surveillés de près.

La Nouvelle-Écosse compte 1435 cas actifs de COVID-19. De ce nombre, 95 personnes sont hospitalisées, dont 21 aux soins intensifs.

Plus tôt dans la journée, la santé publique a annoncé l'ouverture de la vaccination ouverte aux 30 ans et plus.

Nombre de cas inquiétants dans certains secteurs

Il y a de la transmission communautaire dans le secteur du centre, qui comprend la grande région d’Halifax. La santé publique surveille de près la situation dans les secteurs de l'est, du nord et de l'ouest pour voir s'il y a de la transmission communautaire.

Le nombre de nouveaux cas est inquiétant dans certaines régions, notamment à Sydney, à Bridgewater et dans la vallée de l'Annapolis, de New Minas à Kentville.

Les responsables disent avoir augmenté le nombre d'endroits où les gens peuvent se faire tester dans ces régions.